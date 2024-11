Ő lehet Donald Trump utóda?

Donald Trump minden idők egyik legnagyszerűbb visszatérését produkálta, amikor elsöprő győzelmet aratott a múlt heti amerikai elnökválasztáson. Azonban az alkotmány értelmében több államfői ciklust már nem vállalhat, így felmerül a kérdés, melyik republikánus politikus veheti át a stafétát 2028-ban – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

A Republikánus Párt jól áll lehetséges jelöltekkel, elég, ha csak olyan politikusokra gondolunk, mint Ron DeSantis floridai kormányzó, Vivek Ramaswamy, aki az idei előválasztáson szintén Donald Trump ellenfele volt, Ted Cruz texasi szenátor, vagy akár Trump korábbi sajtófőnöke, Sarah Huckabee Sanders jelenlegi arkansasi kormányzó. Egy név azonban mindenképpen kiemelkedik a sorból:

Donald Trump és J. D. Vance / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

J. D. Vance jelenlegi ohiói szenátor, aki januártól az Egyesült Államok ötvenedik (és legfiatalabb) alelnöke lesz.

Vance-nek valószínűleg nem lesz olyan körülhatárolt portfóliója, mint amilyen Kamala Harrisnek a határvédelem – mutat rá a Fox News amerikai televíziós hálózat. Ez egyben azt is jelenti, hogy több területen is leteheti majd a névjegyét. Ez Magyarország számára azért is jelent jót, mert több alkalommal is kifejezte szimpátiáját hazánk, illetve a magyar kormány politikája iránt.

Többek között felemelte szavát az Európai Unió Magyarországgal kapcsolatos politikája ellen.

„Ha szabályokon alapuló nemzetközi rendet akarunk, akkor nem kellene büntetni Lengyelországot vagy Magyarországot azért, mert más politikát folytat, mint Brüsszel – de pontosan ezt teszik. Úgyhogy szerintem ez teljesen abszurd” − mondta egy interjúban az idei Müncheni Biztonsági Konferencián.

Emellett Ukrajna kérdésében is a békepárti álláspont mellett tette le a voksát. „A háborút úgy lehet a legjobban megállítani, ha eleve megakadályozzuk, hogy megtörténjen” – fogalmazott egy interjúban.

Ami Amerika érdeke, és ami szerintem Ukrajna és Oroszország érdeke is, az az, hogy az öldöklésnek vége legyen

– hangsúlyozta.