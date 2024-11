EPC-csúcs: nehéz, bonyolult és veszélyes helyzetben van Európa Orbán szerint

Az Európai Politikai Közösség ötödik találkozóján a blokk 42 kormány- és államfője vett részt, uniós vezetők és tisztviselők mellett, akik a kontinens jelenlegi porblémáira próbáltak megoldást találni. Orbán Viktor miniszterelnök pedig sikeresnek nevezte a csütörtöki csúcsot.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi problémákkal szemben az Unió képes lesz ellenállóvá válni / Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Ez volt Magyarország történelmének legnagyobb diplomáciai eseménye

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.

Az ünnepélyes hangulatot azonban a miniszterelnök szerint beárnykolja, hogy az Európai békét egyszerre több veszély is fenyegeti:

a szomszédos Ukrajnában harmadik éve dúl a háború;

a Közel-Kelet lángokban, és eszkalációs veszély fenyeget;

Észak-Afrikában sorra robbannak ki a konfliktusok;

az illegális migráció egyre nagyobb méreteket ölt;

miközben a hidegháború óta nem látható töredezés látható a globális gazdaságban.

Orbán szerint ilyen kihívások mellett az európai vezetőknek együtt kell válaszokat adnia.

Személyes értékelésem a helyzetről az, hogy nincs idő, amit elvesztegethetnénk, a történelem felgyorsult, és Európának alkalmazkodnia kell a változó világrendhez.

Maga a csúcstalálkozó azonban nem formális tárgyalás, hanem mindössze tancskozás volt, amelyen a résztvevők megpróbálták kijelölni az irányt Európa számára. A tagállami vezetők például egyetértettek abban, hogy a kontinensnek biztosítania kell a saját védelmét és nem támaszkodat az Egyesült Államokra - ezzel reagálva az amerikai elnökválasztás sokkoló erdményére.

Albán miniszterelnök: köszönjük a szervezést Orbán Viktornak

Edi Rama albán kormányfő köszönetet mondott "Európa fekete bárányának", hogy megalapozta a kommunikációt hazája és az Európai Unió között, amelynek következtében most ő is részt vehetett ezen a csúcson. Hozzátette, hogy bízik benne: az EU tagállamai létrehoznak egy stratégiai csoportot, amely a most tartott csúcshoz hasonlóan naprakészen tud reagálni a nemzetközi kockázatokra.

Kiemelte, hogy reményei szerint Albánia az évtized végéig csatlakozni tud majd az Unióhoz, amely már hosszú ideje kiérdemelte, hogy a kontinens tagja legyen.

EPC-csúcs: a francia elnök szerint a blokk nem maradhat növényevő Az amerikai elnökválasztás sokkja után újra kell gondolni a kontinens védelmét. Macron emiatt kijelentette, hogy Európa túléléséhez sokkal keményebben kell fellépni a külső fenyegetésekkel szemben.

Orbán: tiszta célokat kell kiemelni

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök kijelentette, hogy a kontinenst érintő összes fenyegetés esetében - legyen az háború, migránshullám vagy gazdasági válság - az együttműködő tagállamoknak pontos, demokratikusan elfogadott és teljesíthető célokat kell kijelölnie.