Orbán Viktor: a saját utunkat kell járni, és nem a Nyugatot kell másolni

Azt is mondta, hogy Ausztriában jelentős változás van, de hozzátette, hogy az megnyerte a választást az Osztrák Szabadságpárt, de nem kérték fel kormányalakításra, és a NATO csapatok nem jelentek meg - tette hozzá. Bízik benne, hogy kiegyensúlyozott kapcsolat megmarad a két ország között. „Szerbia esetében korábban nem látott vizekre is kihajózunk majd” – mondta Orbán Viktor. Hozzátettem, hogy biztonsági és katonai kérdésekben is elkezdenek együttműködni a szerbekkel.

A miniszterelnök megismételte, hogy az amerikai elnök nem Magyarország megváltója, hanem „jó esetben harcostársunk”. A kormányfő szerint a magyarok csak magukra számíthatnak, de most legalább baráti lesz a viszony Washingtonnal. Hozzátette, hogy

óriási nyereség, hogy Magyarország képes lesz kötni egy nagy magyar-amerikai megállapodást az újabb Trump-adminisztrációval.

Orbán Viktor hozzátette, hogy az elkövetkező hónapok az orosz-ukrán háború szempontjából a legveszélyesebb időszak lesz, és a megválasztott Donald Trump elnök még érdemben nem tudja befolyásolni a washnigotni külpolitikát. A kormányfő megjegyezte, reméli érdemes volt kitartani a republikánusok mellett, és január 20-án, amikor beiktatják a megválasztott amerikai elnököt, egy új világ kezdődik.