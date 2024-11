Orbán Viktor: Rendkívül veszélyes pillanatban vagyunk

Rendkívül veszélyes pillanatban vagyunk. Soha nem volt akkora kockázata a szomszédunkban dúló háború kiterjedésének, mint napjainkban – írta kedden Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, hozzátéve, hogy bár nagy a tét, megvédjük Magyarországot!

Fotó: Máthé Zoltán

A kormányfő azután tette közzé bejegyzését a háború 1000. napján, hogy a Kreml megerősítette: Ukrajna tényleg bevetette az amerikai ballisztikus rakétákat Oroszország területén. Az amerikai ATACMS rakétákkal az ukránok egy katonai bázisra csaptak le az ukrán határon fekvő Brjanszk régióban, amire Oroszország a háború kezdete óta immár sokadjára nukleáris fenyegetésekkel válaszolt.

A leköszönő amerikai elnök, Joe Biden egy nappal ezelőtt engedélyt adott arra, hogy az amerikai fegyvereket az ukrán sereg támadásra is használhassa. Döntését a frontvonalon megjelent észak-koreai katonákkal indokolta a távozó adminisztráció. Amire válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta az orosz a nukleáris doktrína frissített verzióját, melynek lényege, hogy akár nukleáris választ is kiválthat, ha Ukrajna nyugati rakétákkal támadja az orosz belső területeket.

Donald Trump közelgő beiktatásáak árnbyékában ugyanakkor egyre nő a nyomás Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön is, hogy igyekezzen mielőbb tűzszünetet kötni, amit béketárgyalások követnének, hiszen Trump a háború mielőbbi lezárását ígérte. A távozó Biden-adminisztráció utolsó napjaiban igyekszik minden, a Kongresszus által megszavazott hadisegélyt eljuttatni Ukrajnába, míg a feltehetően hamarosan szintén távozó Olaf Scholz német kancellár több mint két év után ismét közvetlenül tárgyalt Putyinnal, ám az egyórás telefonbeszélgetést követően arról beszélt, hogy Moszkva nem kíván a békéről beszélni. Ezt később a hétvégi, többek között Kárpátalját is elérő orosz rakétazápor is megerősítette.

Azonban míg Tatyana Stanovaya, a Carnegie Russia Eurasia Center kutatója szerint a jelenlegi helyzet az eszkaláció irányába csábítatja Putyint, addig Timothy Ash, az RBC BlueBay Asset Management feltörekvő piaci elemzője szerint az orosz elnök gyakran fordul az eszkaláció irányába a tárgyalások előtt, ám azzal tisztában van, hogy hamarosan le kell ülnie Trumppal, hogy a háború lezárásáról tárgyaljon.