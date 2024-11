Orbán Viktor: Szerbia a legfontosabb ország a magyar biztonság szempontjából

A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el a kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamosvezeték-építés, a földgáz-kereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanács ülése után.

A megbeszélés után a két állam képviselői hét megállapodást írtak alá / Fotó: AFP

A magyar kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik, mivel az ukrán-orosz háború elzárta a másik irányt. Jelezte: az év végétől működni fog a közös villamosenergia-tőzsde a két országnak.

Megerősítették azt is, hogy 2026-ra végezni fognak a Budapest–Belgrád vasútvonallal, és megállapodtak abban, hogy a Röszke-Horgos autópálya-határátkelőhelyet, Európa legmodernebb, leggyorsabb és legkulturáltabb határátkelőjévé teszik egy hatalmas beruházással, amelyet közösen fognak végrehajtani.

Orbán Viktor azt is kiemelte: Magyarország is a béke oldalán van, ez a közös álláspont is erősíti a szerb-magyar barátságot. A magyar kormányfő arra is kitért: megállapították, hogy a soros magyar EU-elnökség ideje alatt Magyarország érdemi segítséget tudott nyújtani Szerbiának az európai integráció gyorsítása érdekében. Hangsúlyozta:

Európának meg kell értenie, hogy nem Szerbiának van szüksége az Európai Unióra, hanem az EU-nak Szerbiára.

Kifejtette: Európának növekedési dinamikai problémái vannak, és új lendületet, új dinamikát, új energiát csak új tagoktól remélhet. Értékelése szerint Szerbia a legjobb jelölt erre, ezért Magyarország mindent meg fog tenni a jövőben is, hogy Szerbia minél hamarabb uniós tag lehessen.

Orbán Viktor úgy értékelt: új realitás jött létre az amerikai elnökválasztással, és azzal, hogy Európában megjelent a patrióták szuverenista képviselőcsoportja és politikai tömörülése. Hozzátette: erre az új realitásra a szerbek és a magyarok a kétoldalú együttműködés elmélyítésével válaszolnak.