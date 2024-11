Óriási áttörés: bivalytejzsírból készítettek mesterséges anyatejet magyar kutatók Várpalotán

Ezt biztos nem tudta a tojáshéjról – annyira kapós lett, hogy már a cégek is kinézték maguknak

Magas kalciumtartalma miatt a tojáshéj talajjavítóként is használható, de az agráriumban akár takarmányozási célokra is alkalmazhatjuk. A téma szakértője, Németh Csaba élelmiszermérnök ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a tojáshéj újabb felhasználási lehetőségére a biológiailag lebomló evőeszközök, tányérok gyártói is felfigyeltek, mivel nemcsak olcsóbb a hagyományosan előállított társainál, de a műanyag tulajdonságát sem változtatja meg.