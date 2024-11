Az orosz-ukrán háború 999. napja – városi harcokra és a drónok kicselezésére készülnek az oroszok

Az előttünk álló télen az orosz hadsereg várhatóan a frontvonalbeli ukrán városok elfoglalására fog összpontosítani, melyet városi harcok során próbálnak megszerezni. Ezen kívül az oroszok megpróbálják mérsékelni az ukrán fegyveres erők drónjainak helyzeti előnyét is – számolt be róla az Unian ukrán hírügynökség.

Pokrovszknál kerülhet sor az orosz-ukrán háború következő fontos ütközetére / Fotó: Diego Herrera Carcedo / AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) információi szerint Moszkva célja az, hogy eltávolodjanak a nyílt terepen folyó harcoktól, mivel ezek nem hozták meg a várt áttörést. Az ISW a Rybar telegram-csatorna alapítóját, a Kreml által kitüntetett Mihail Zvincsukot szólaltatta meg a témában, aki kifejtette, hogy az oroszok számára az előttünk álló időszakban a fő prioritás Toretsk, Pokrovszk és Kurakhove elfoglalása lesz. Különösen Pokrovszkért zajlanak majd komoly harcok, az oroszok délről és délkeletről fogják megközelíteni a várost, miután nemrég elfoglalták a közeli Szelidovo városát is.

Az ISW elemzői arról írnak, hogy az oroszok mostani előrenyomulása Kupjanszk és Csasziv Jar térségében a 2024-2025 telén esedékes támadó műveletek előkészületeinek része lehet. Mindkét város elfoglalása jelentős hatással lenne a front geometriájára, és komoly veszélyt jelentenie az ukrán fegyveres erők fő védelmi pozícióira.

Városokban harcolnának az oroszok

Zvincsuk úgy véli, hogy az oroszok a télen növelni fogják harci képességeiket, különösen a drónok területén. A téli időszakban ugyanis felértékelődik a drónháború fontossága. Habár az orosz hadsereg tüzérségi előnyben van a fronton, de az ukrán védelem dróntámadásai miatt nem tudnak előrenyomulni. A Kreml úgy kalkulál, hogy a jobban kiképzett és felszerelt csapatok képesek lesznek hatékonyabban fellépni az ukrán drónok üzemeltetői ellen.

A városi harcok ebből a szempontból az orosz hadsereg számára lennének kedvezőbbek, ugyanis a nagyobb méretű támadó drónok a magas épületek között kevésbé hatékonyak. A drónok az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb fegyvernemévé váltak a lassan ezer napja zajló harcokban.