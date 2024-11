Szijjártó Péter: a magyar-amerikai együttműködés újra csúcsformában lesz

„A politika tapasztalati műfaj. Donald Trump első elnöksége alatt csúcson voltak a magyar–amerikai politikai kapcsolatok, a világ biztonságát fenyegető konfliktusok megoldásának terén a párbeszéd és a tárgyalások kerültek előtérbe” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Szijjártó Péter egy közös képpel gratulált Trumpnak / Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

A külgazdasági ás külügyminiszter az amerikai elnökválasztás után úgy fogalmazott, hogy

az amerikai választók döntése nyomán jó reményünk lehet arra, hogy a magyar–amerikai politikai együttműködés újra csúcsformába kerül,

hiszen hasonlóan gondolkodunk a békéről, az illegális bevándorlásról és a családok védelméről.

A miniszter azt írta, hogy minden eddiginél jobb esély van arra, hogy „Ukrajnában majdnem ezer nap után végre újra béke legyen!”. A Világgazdaság is megírta, hogy a Fox News már kihirdette, hogy Trump nyerte az elnökválasztást, miután előbb Pennsylvania államban, majd Wisconsinban is őt hirdették ki győztesnek, amivel elérte a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazatot, illetve a tévécsatorna számításai szerint Trumpnak így már 277 elektori szavazata van, ami még tovább nőhet, ahogy az utolsó államokban is eredmény hirdetnek.

