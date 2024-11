Te rászólsz Teheránra, a Hezbollahra, én az ukránokra – csikorogva alakul a régi-új világrend

„Nem rendelkezünk atomfegyverrel és nincs szándékunkban a gyártása” – reagált Georgij Tyihij, Ukrajna külügyminisztériumi szóvivője a médiában cirkáló hírekre utalva. Jelezte, hogy Ukrajna szorosan együttműködik a bécsi székhelyű ENSZ-szervezettel, az IAEA-val és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). Kijev nukleáris politikája áttekinthető, és az IAEA-val való együttműködés eleve kizárja a hasadóanyagok katonai célú felhasználását.

Trump (b) és Putyin (j) egyeztetése közelebb hozhatja az orosz–ukrán háború végét / Fotó: AFP

Közben egyre szorosabbnak látszik az Ukrajna és a Közel-Kelet közötti összefüggés. A kanadai központú Asia Times egy új komplex megoldási struktúrára utal, miszerint Moszkva az izraeli–Hezbollah-Irán konfliktusban rászól a vele szövetséges Hezbollahra és Teheránra, hogy vegyenek vissza a támadásokból, az erőszakból, cserébe Trump is meggyőzi az ukránokat, hogy tanúsítsanak rugalmasságot az oroszokkal való tárgyalások megindítását, lefolytatását illetően. Ezzel a nemzetközi közösség egy csapásra két súlyos feszültségforrás felszámolásához kerülhet közelebb.

Nem kizárt, hogy Ron Dermer izraeli stratégiai ügyekkel megbízott miniszter minapi titkos moszkvai útja már ezzel is összefüggésben van. Dermer akár a fő üzenetvivő-közvetítő is lehetett, mert a Reuters szerint járt Trump floridai birtokán Mar-a-Lagóban, és találkozott a győztes elnökjelölttel és annak Izrael ügyeiben jártas vejével, Jared Kushnerrel is. A Reuters azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a hivatalban lévő Biden-kormányzat befolyása olyannyira meggyengült (elsősorban a Közel-Keleten), hogy Trumphoz fordultak, noha a győztes elnökjelölt csak a december 17-i elektori szavazás után hetekkel, legkorábban 2025. január 20-án, beiktatását követően kerül érdemi döntési helyzetbe. Ugyanakkor az izraeli miniszter találkozott a Biden-vezetés még hivatalban lévő külügyminiszterével, Antony Blinkennel is.

Az Asia Times szerint Oroszország értékeli, hogy Izrael nem engedett a nyugati nyomásnak, nem csatlakozott a szankciókat alkalmazó csoporthoz, és visszautasította a felszólításokat, hogy fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát.