Von der Leyen kapott már egy pofont – most a telefonálási szokásait vizsgálják

JD Vance bestselleréből sikeres film készült

Donald Trump választott alelnökének életrajzi bestseller könyvére a filmipar is gyorsan lecsapott. A Hillbilly Elégia megfilmesítése is bemutatja, hogy honnan indult és ki is JD Vance valamint, hogy az egykori tengerészgyalogos hogyan látja az egyszerű vidéki Amerikát és az ott élőket.