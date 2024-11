Zászlót bontott Vitézy Dávid politikai formációja, a Podmaniczky Mozgalom. Ehhez bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, tenne valamit a fővárosért.

Vitézy Dávid zászlót bontott és fontos dolgot mondott a miniszterelnök-jelöltségről / Fotó: Hegedüs Róbert

Vitézy Dávid a Podmaniczky Frigyes városfejlesztő, politikus egykori szülőházánál tartott sajtótájékoztatón felidézte, Podmaniczky idejében is előfordult, hogy megoldások helyett kifogásokat kerestek.

Vitézy Dávid zászlót bontott és fontos dolgot mondott a miniszterelnök-jelöltségről

Budapest nem fog magától újra fejlődő pályára állni, nem fog magától megváltozni, ezért kell cselekedni – hangoztatta. Egy olyan közösséget szeretnének felépíteni, amely tenni akar és tenni is tud a városért. „Olyan mozgalmat hozunk létre, ami nem azt keresi, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem cselekszik”. Ezt mutatja az is, hogy a fővárosi közgyűlés első üléseire már eddig is számos érdemi javaslatot nyújtottak be.

Vitézy Dávid egyben a fővárosi közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának elnöke. Most azt is hangsúlyozta, hogy a Podmaniczky Mozgalom nem párt,

nem fog miniszterelnök-jelöltet állítani

a következő országgyűlési választásra és nem az országos politikába szeretne becsatlakozni.

A mozgalom egy kifejezetten lokálpatrióta tömörülés, amely a főváros ügyeivel szeretne foglalkozni. Olyan közösségről van szó, amelynek egy célja van, Budapestet a világ legjobb városává tenni. A politikus kitért arra, hogy a mozgalom várja köreibe azokat, akik szintén tenni akarnak Budapestért, hiszen rengeteg budapesti van, akit nem elégít ki az egyik oldal vádaskodása vagy a másik oldal kifogáskeresése.

A mozgalomhoz csatlakozást nem zárja ki, ha valaki országos politikai pártban tevékenykedik, a mozgalomnak most is tagjai LMP-s képviselők.