A vízimentők szóltak: környezeti bomba a Balatonnál

Fontos problémára hívta fel a figyelmet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közösségi oldalán: a különböző okok (például generációk eltűnése, emelkedő kikötődíjak, elmúlt szenvedély) miatt sokan nem teszik vízre a régebbi, erősen elöregedett, üvegszálból készült vitorlás kishajóikat – vette észre az Infostart.

Az elöregedett, használaton kívüli hajókat bontanák el a vízimentők / Fotó: Hemis via AFP

Egyre több Balaton körüli telken lehet látni ezeket a régi kishajókat.

Senki nem tudja mit kezdjen vele, így sajnos környezetszennyező minden ilyen kishajó

– írta a szervezet.

A vízimentők az életmentő szolgálatuk fenntartásához sokféle munkát szívesen vállalnak, és ha befektetőket vagy pályázatot találnának rá, akkor ezeknek a kishajóknak az ügyét is felkarolná. Újabb bevételi lehetőséget látunk egy első, magyarországi hajóbontó elindításában. Minden bontott alkatrésznek és anyagnak megtaláltuk az újrahasznosítás lehetőségét, csak tőke kellene az induláshoz, ehhez keresünk tőkéstársakat vagy EU-s pályázati lehetőséget – olvasható a felhívásban, melyben megjegyzik, hogy az állam környezetvédelmi illetékeseit is szívesen bevonnák a munkába. A bejegyzés példaként említi a Franciaországban már működő hajóbontó szolgáltatást, amelyről egy videót is közöltek.