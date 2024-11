Washingtoni vérengzés: Trump bosszújától rettegnek politikai ellenfelei

Donald Trump történelmi győzelmet aratott november elején, és négyéves „szünet” után visszatér az Egyesült Államok élére, annak ellenére, hogy a demokraták minden létező jogi, politikai és médiafegyvert bevetettek vele szemben. Most pedig attól tartanak, hogy a régi-új elnök bosszút forral ellenük, amelynek a végrehajtásához az amerikai kormány minden fegyverét rájuk fordíthatja.

A demokraták okkal rettegnek amiatt, hogy Trump bosszút forral ellenük, amit több fogásként fog hidegen tálalni / Fotó: AFP

JD Vance, az USA frissen megválasztott alelnöke a múlt hónapban, még a választások előtt azt mondta, hogy Trump kormányának második legfontosabb személyisége az igazságügyi minisztere lesz. Ez példátlan lenne az Egyesült Államokban, ahol általában a védelmi, a külügy- vagy a pénzügyminiszter, esetleg a CIA igazgatója szokott az elnök mellett uralkodni.

A demokratáknak azonban gyorsan leesett, hogy ez mit jelent: a régi-új elnök „bosszúvágya” központi helyet kaphat a kormányban, és jaj annak, aki az elmúlt években keresztbe tett neki!

Első ciklusa során Trump egyik legnagyobb siráma az volt, hogy az általa kinevezett Jeff Sessions igazságügyi miniszter gyorsan fellázadt, és 2018-as kirúgásáig minden lehetséges alkalommal keresztbe tett az elnöknek.

A Fehér Házba szerény politikai kapcsolatokkal és tapasztalattal beköltöző elnök azonban az utóbbi nyolc évben tanult a hibáiból, és az eddig bejelentett kormánytagok listájáról egyértelműen ki lehet olvasni, hogy a személyes lojalitás ugyanolyan fontos a jelölteknél, mint a szakértelem.

Haló, haló! Trumpot hívják a világ vezetői – Elon Musk veszi fel a telefont A világ leggazdagabb embere állandó vendéggé vált a diplomáciai beszélgetésekben. Trump és Musk szövetsége egyre szorosabb, a külföldi vezetőknek pedig egyszerre kell felelniük Amerika politikai és gazdasági vezetésének is.

A Financial Times szerint keményvonalas Trump-ember az igazságügyi minisztérium élén pedig pokollá teheti azok életét, akik az elmúlt években támadást indítottak a vagyona és a családja ellen, ráadásul a volt elnököt még börtönbe is akarták zárni.

Bárhonnan érkezhet Trump bosszúja

A hűséges igazságügyi minisztérium azonban csak egy fegyver a sok közül, az elnök politikai arzenálja 2024-ben óriásira dagadt:

kormányát egyre több lojális szakértővel tölti fel;

a háta mögött tudhatja a képviselőházat, a szenátust és a legfelsőbb bíróságot;

a közvélemény pedig elkezdett a demokraták ellen fordulni, akiknek a nyolc éve tartó lejáratókampánya mára kifogyott a gőzből.

Ez utóbbi legitimitást is adhat a bosszúhadjáratnak, mivel a az elnökválasztási kampány rengeteg embert győzött meg arról, hogy Trump ellenségei a lakosság ellenségei is, amire számos bizonyítékot be tudott mutatni, a gyengélkedő gazdasági teljesítménytől a tárva-nyitva álló déli határon át egészen a bebörtönzött támogatókig.