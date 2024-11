Zelenszkij egy mondatban üzent Amerikának, Nagy-Britanniának és Németországnak

Arra kérte az ukrán elnök országa szövetségeseit egy péntek késő este közzétett videóüzenetben, hogy ne nézzék tovább tétlenül az orosz területen felsorakozó észak-koreai katonákat, hanem tegyenek valamit ellenük, mielőtt azok harcolni kezdenek az ukrán csapatokkal szemben.

Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea az utóbbi időben előrelépéseket ért el a katonai képességek fejlesztése, a rakétatelepítés és a fegyvergyártás terén, most pedig "sajnos bele fognak tanulni a modern hadviselésbe is". "Az első néhány ezer észak-koreai katona már az ukrán határ közelében van. Az ukrán katonák kénytelenek lesznek megvédeni magukat velük szemben. A világ pedig újra csak nézni fogja az egészet" - mondta az ukrán elnök. Zelenszkij elmondta: Ukrajna ugyan részletesen megmutatta, pontosan hol állomásoznak az észak-koreaiak Oroszországban, de Kijev nyugati szövetségesei nem szállítottak még olyan nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyekkel célba lehetne venni őket. "Ehelyett Amerika csak néz, Nagy-Britannia csak néz, Németország csak néz" - fogalmazott. "Aki valóban nem akarja, hogy az ukrajnai háború tovább terjedjen, az most nem nézhet tovább tétlenül. Cselekedniük kell!" - hangsúlyozta Zelenszkij. Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön azt mondta, az Egyesült Államok arra számít, hogy már a napokban bevethetik az észak-koreai katonákat az ukrán csapatok ellen. Washington úgy tudja, mintegy 8000 észak-koreai katona már a kurszki régióban van, összesen pedig hozzávetőleg 10 ezren vannak Oroszország területén. Blinken egyben figyelmeztetett, hogy legitim katonai célpontok lesznek, ha bekapcsolódnak a harci tevékenységbe.