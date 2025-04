A Mahart ígéri: korszerűbb hajókkal várja az utasokat – folytatódik a Kajla Program

A Budapest‒Szentendre menetrend szerinti járat elindulásával kezdetét vette a Mahart – PassNave 2025-ös hajózási szezonja.

Elindult a hajózási szezon, családi kedvezményekkel és új élményekkel / Fotó: Mahart-PassNave Személyhajózási Kft.

A hajózási társaság közleménye szerint

a Budapesten közlekedő városnéző járatokon korszerűbb belső térrel rendelkező hajók szállítják az utasokat.

Az idén debütál a Mahart Café szolgáltatás, április közepétől pedig kifutnak az új Moonlight vacsorahajók is, amelyek különféle tematikus estekkel, programokkal várják a vendégeket.

Folytatódik a Kajla Program is, melynek keretében az abban részt vevő gyerekek a Kajla-útleveleikbe szerezhető pecsétek mellett a tanítási szünetekben a megjelölt járatokon ingyenesen utazhatnak.

Idén új családi jegytípusokat vezetett be a társaság, kibővítette a kedvezményezettek körét annak érdekében, hogy már az egy gyermeket nevelő szülők is vásárolhassanak családi jegyet. Ezek árát három gyermekig határozta meg a Mahart – PassNave, a háromnál több gyermekkel érkezők pedig minden további gyermek számára kedvezményes gyermekjegyet válthatnak.

A közlemény szerint a társaság a tavalyihoz képest is csökkentette a családi jegyek árát, akár több mint 40 százalékos engedménnyel utazhatnak a gyermekesek. Sőt, a családi jegyek idén már a budapesti városnéző járatokra is megvásárolhatók. A visegrádi és esztergomi sétahajó járatokon pedig a biciklik szállítását továbbra is a tavalyi árakon biztosítja a társaság a kerékpárral közlekedők számára.