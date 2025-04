Kicsoda a Magyar Pétert pénzelő Bige László?

Sajtóhírek szerint legalább 100 millió forintos támogatást kapott Magyar Péter a csődközeli Nitrogénművek tulajdonosától, Bige Lászlótól, aki korábban már a baloldal előző miniszterelnökjelöltjét, Márki-Zay Pétert is támogatta.

Fotó: ATV / YouTube

A Magyar Nemzet hosszú írásban mutatja be az üzletember pályafutását, kiérve botrányos ügyeire és cégének aggasztó helyzetére. A Nitrogénműveknek hamarosan ugyanis 200 millió euró kötvényt is ki kell fizetnie, miközben Bige László igyekszik kimenteni a bajba jutott cégből a vagyont, ami bűncselekmény gyanúját is felvetheti. A lap felidézi, hogy az erdélyi származású üzletember hogyan kezdte pályafutását még Romániában, ahol egyetemista korában Jimi Hendrix szitanyomattal kereskedtek.

A lap szerint

Bige László később Hollandiából hozott be, már Magyarországra használt ruhát, majd autógumikat cserélt bárányhúsra Romániában, végül műtrágyával és mosószer-alapanyagokkal kezdett el kereskedni.

A romániai Caola kizárólagos forgalmazója lett, 1996-ra már ő vált Magyarország és Románia közötti vegyipari termékek kereskedelmével foglalkozó legnagyobb szereplőjévé.

A Horn-kormány idején lett a Tiszamenti Vegyiművek tulajdonosa, majd a Gyurcsány-érában szerezte meg hitelből a Péti Nitrogénműveket, aminek köszönhetően az egyik leggazdagabb magyar lett, jókora kormányzati hátszéllel.