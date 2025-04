Jogalkotás sötétben: Brüsszelt az átláthatóság megsértésével vádolják

Európai uniós ügyekkel foglalkozó, jelentős részben Brüsszelben dolgozó újságírók egy csoportja nyílt levelet tett közzé, amelyben azzal vádolják az Európai Bizottságot, hogy aláássa az unióban kötelezően előírt átláthatóságot – írta a Belga hírügynökség.

A Maros Sefcovic uniós biztosnak címzett levélben több tucat brüsszeli szakújságíró tiltakozott a dokumentumokhoz való hozzáférés ellehetetlenítése ellen / Fotó: AFP

A Maros Sefcovic uniós biztosnak címzett levélben – amelyet kedden a belga hírügynökségen keresztül is ismertettek – bírálják a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek elbírálásának késlekedését, valamint azokat az új belső rendelkezéseket, amelyek korlátozzák a jogi és szabályozási anyagokhoz való hozzáférést.

Ezek az intézkedések Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök tavaly kezdődött második mandátumának elején léptek életbe.

A levélben átláthatatlannak nevezik a bizottság jogalkotási folyamatát, annak ellenére, hogy az átláthatóság az uniós szerződések szerint jogi kötelezettség.

Ez a zártság megnehezíti az újságírók számára a lobbitevékenységek feltárását és a szakpolitikai döntéshozatal nyomon követését – érveltek.

Brüsszel nem működhet sötétségbe burkolózva

Az aláírók osztják az európai ombudsman aggodalmait a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek elbírálásának késedelmeivel kapcsolatban, kiemelve, hogy az elbírálás esetenként egy évnél is hosszabb ideig elhúzódik, holott a törvényes határidő tizenöt nap. Teljes és a törvény által meghatározott határidőn belüli hozzáférést követelnek a jogalkotási dokumentumokhoz.

A levélben felszólítják a bizottságot az eljárások reformjára is, valamint sürgetik az uniós testületet, hogy kezdeményezzen párbeszédet az újságírókkal. A levelet, amelyet továbbra is alá lehet írni, a hónap végén nyújtják be hivatalosan a végrehajtó testületnek.