Putyin megszólalt: nem véletlen, hogy Ferenc pápa húsvéthétfőn halt meg – ez egy jel

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint egyáltalán nem véletlen, hogy Ferenc pápa pont húsvét hétfőjén hunyt el, hanem ez egy jel, hogy a katolikus egyházfő nem hiába élte az életét.

Ferenc pápa az egész világért sokat tett Putyin szerint/Fotó: AFP

Újságírói kérdésre válaszolva az orosz államfő elmondta, hogy bár nem tudja, hogy a katolikusoknál ez hogy van, de az ortodoxok úgy hiszik, hogy ha valakit húsvétkor szólít magához az Úr, az különleges jel, ami azt jelenti, hogy nem élt hiába és sok jót tett az emberekért – jelenti a TASZSZ orosz hírügynökség.

Putyin szerint ez azt is jelenti, hogy Ferenc pápa nemcsak a nyájáért, de az egész világért is soka tett. Végül az orosz elnök legmélyebb részvétét is kifejezte a teljes keresztény világ, és különösen a katolikusok számára. Egyúttal azt is jelezte, hogy a szentatya rendkívül pozitívan viszonyult az Orosz Föderációhoz és erre az ország emlékezni fog.

Olyan emberről van szó, aki rendkívül pozitívan viszonyult Oroszországhoz. Ezt biztosan állíthatom, számtalanszor találkoztunk vele személyesen és különféle csatornákon keresztül fenntartottuk a kapcsolatokat. Egy olyan ember, aki – szeretném még egyszer hangsúlyozni – rendkívül pozitívan viszonyult Oroszországhoz. Emlékezni fogunk erre" – mondta az orosz elnök.

Közben a Vatikán közé tette Ferenc pápa végrendeletét és nyilvánosságra hozták a halotti bizonyítványt is, amelyből kiderül, mi a halál oka, mibe halt meg Ferenc pápa.