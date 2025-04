Hivatalos: ez Ferenc pápa végrendelete – az orvosok elmondták, mibe halt meg

Közé tette Ferenc pápa végrendeletét a Vatikán. Közben nyilvánosságra hozták a halotti bizonyítványt is, amelyből kiderül, mi a halál oka, mibe halt meg Ferenc pápa.

Ferenc pápa végrendeletét a Vatikán hozta nyilvánosságra / Fotó: AFP

A dokumentum szerint, amelyet a Vatikán közölt, a pápa halála előtt,

hétfőn kora reggel kómába esett.

A szentszék egyúttal arról is tájékoztatást adott, hogy a húsvéthétfőn meghalt egyházfő cukorbetegségben is szenvedett. Az Andrea Arcangeli professzor, a Vatikán egészségügyi és higiéniai főosztályának igazgatója által aláírt halotti bizonyítvány említést tesz a pápa egyéb egészségügyi problémáiról is.

Ugyanakkor a 88 éves Ferenc pápa halálát szélütés és szívelégtelenség okozta. Erről szóltak a korábbi, nem hivatalos információk is.

Ferenc pápa végrendelete

Ferenc pápa rövid végrendeletében – amelyet szintén a Vatikán ismertetett –, úgy rendelkezett, hogy a római Santa Maria Maggiore pápai bazilika padozatában helyezzék végső nyugalomra síremlék nélkül, mindössze nevének latin nyelvű feliratával:

Franciscus.

Mindig is Urunk anyjának, Szűz Máriának szenteltem papi és püspöki szolgálatomat. Ezért azt kérem, hogy földi maradványom a feltámadás napját várva a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában nyugodjék – írta a pápa. "Az kívánom, hogy utolsó földi utam ebben az ősi Mária-szentélyben végződjék, ahová rendszerint imádkozni jártam apostoli látogatásaim előtt és után, hogy megosszam Szűz Máriával szándékomat és megköszönjem békés anyai figyelmét".

Az olasz Rai médiacsatorna felhívta rá a figyelmet, hogy pápai végrendelet csaknem három éve, még 2022. június 29-én született. Ebben Ferenc arra hivatkozik, hogy érzi, közeleg földi élete vége, de az örök életbe vetett élénk reménye miatt végakaratát csak a temetése helyére vonatkozóan kívánja kifejezni.

De azt is tisztázza benne, hogy a temetése előkészítésének költségeit egy jótevő fedezi, az ő kiléte azonban egyelőre tisztázatlan. "Adja meg az Úr a megérdemelt jutalmat azoknak, akik szerettek és továbbra is imádkozni fognak értem. Felajánlottam az Úrnak azt a szenvedést, amely életem utolsó részében jelen lett a világ békéjéért és a népek közötti testvériségért" – zárta végrendeletét Bergoglio, azaz Ferenc pápa.