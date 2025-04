A háború nem jó a vásárlóknak: az orosz és az ukrán árak is elszabadultak

Éves és havi szinten is jelentősen gyorsult az infláció márciusban Ukrajnában. Az ország statisztikai hivatala által közzétett friss adatok szerint a drágulás üteme éves alapon a februári 13,4 százalékról 14,6 százalékra nőtt márciusra, ami a legmagasabb 2023 májusa óta.

Egyre nő az infláció, mind Ukrajnában, mind Oroszországban / Fotó: Northfoto

Az infláció múlt hónapban mért gyorsulását főként az élelmiszerárak emelkedése okozta. Az adatok havi szinten sem biztatók, hiszen a februári 0,8 százalékos ütem márciusra 1,5 százalékra ugrott.

Nehéz helyzetben van az ukrán jegybank

Legutóbbi kamatdöntő ülésén, március 6-án az ukrán központi bank 14,5 százalékról 15,5 százalékra növelte az irányadó rátát, miután januárban 13,5 százalékról 14,5 százalékra emelte. A jegybank decemberben 50 bázispontos növelésről döntött, korábbi három kamatdöntő ülésén pedig nem nyúlt az alapkamathoz.

Az ukrán központi bank idén 8,4 százalékos, jövőre pedig nagyjából 5 százalékos inflációra számít.

Ugyanakkor a háború nemcsak az ukrán, de az orosz gazdaságra is rányomja a bélyegét, így Oroszországban is gyorsult az infláció éves alapon, ugyanis 10,3 százalékot tett ki a februári 10,1 százalék után. Havi alapon azonban a márciusi 0,7 százalékos drágulás alacsonyabb a februári 0,8 százalékos ütemnél. Oroszországban az alapkamat tavaly októbere óta 21 százalék, így az ország jegybankját is számos kritika éri túlzott szigora miatt.