Magyarország fontos katonai megállapodást kötött a nagy ázsiai országgal, a románok magyar földön akarnak élni – heti összefoglaló

„Most mi megkezdtük azt, ami Üzbegisztánnak és Magyarországnak is egyaránt fontos, országaink védelme és védelmi iparunk megerősítése, a közép-ázsiai régió stabilitása hazánk biztonsága szempontjából is kiemelkedő jelentőségű” – jelentette be a honvédelmi miniszter az üzbég fővárosban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette, más területeken országaink vezetése már nagyon komoly eredményeket ért el. A honvédelmi miniszter a Suhrat Gajratzsonovics Holmuhamedov vezérőrnaggyal, Üzbegisztán védelmi miniszterével folytatott megbeszélését követően hangsúlyozta, fenn kell tartani a Kelet és Nyugat közötti kommunikációs és együttműködési csatornákat, ez szolgálja Magyarország érdekeit, ezért fontos a mostani látogatás Taskentben.

Magyarország katonai megállapodást kötött, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a katonai oktatás és kiképzés területén is lehetőségünk nyílik az együttműködésre

Fotó: AFP

Magyarország katonai megállapodást kötött, a most aláírt közös nyilatkozat egy fontos lépés ebben a folyamatban, ezáltal a védelempolitikai párbeszéd mellett a katonai oktatás és kiképzés területén is lehetőségünk nyílik az együttműködésre – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Előzmény, hogy Magyarország és Üzbegisztán kapcsolatait 2021 márciusában stratégiai partnerségi szintre emelték.

Olyan gyár épül Magyarországon, amilyen egész Közép-Európában nincs

Műholdak százait gyárthatja évente a martonvásári gyár. A 4iG csoport Remtech Űrtechnológiai Központja tovább erősíti Magyarország pozícióját az űriparban.

Évente akár száz nagyobb méretű műhold gyártására is képes lesz a 4iG csoport Remtech Űrtechnológiai Központja. A létesítmény bokrétaünnepségét a múlt héten tartották, a gyártás pedig a tervek szerint 2026-ban veheti kezdetét Martonvásáron – nyilatkozta az InfoStartnak a Remred Zrt. technológiai igazgatója, Zábori Balázs.

Zábori szerint az, hogy évente hány műhold készül majd, azon is múlik, hogy pontosan mekkorát kell gyártani. A 400 kilós eszközből évente 50-100 is készülhet Martonvásáron, 50-150 kilós műholdakból akár ennél több is.

A martonvásári űrtechnológiai központ létrehozása nem olcsó mulatság, a beruházás teljes költsége nagyságrendileg tízmilliárd forint, azonban pontos számot csak a beruházás végén tudnak majd mondani.