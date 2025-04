Ukrán menekültek: félreértések csapdájában vergődnek sok ezer kilométerre az otthontól

A legtöbb ukrán menekült nem is tervezi a hazatérést a háború befejezése után. Ez részben érthető is: már évekkel ezelőtt elhagyták hazájukat, valószínűleg jobb életkörülmények között élnek, a beilleszkedés rögös útján bizonyosan nincsenek túl, de a helyüket talán nagyjából mára megtalálták. A gyerekeik többsége beilleszkedett az iskolában, és az esetleges nyelvi nehézségeken is túl vannak – és még lehetne sorolni az okokat.

Ukrán menekültek – az ukrán társadalom semleges a migránsok iránt / Fotó: AFP

Persze a másik oldalt sem szabad lebecsülni, azt, hogy

elhagyták hazájukat, régen nem látták barátaikat, és elképzelhető, hogy szüleiket, rokonaikat sem.

Nagy kérdés, hogy Ukrajna melyik részéről jöttek el: ha a frontvonal környékéről, akkor korántsem biztos, hogy egyáltalán megvan még egykori otthonuk.

A bűnös közösségi média

Nagyjából a menekültek harmada jelezte az elvbeni visszatérés szándékát, de az ő elképzelésük is üveglábakon áll, és erre a közösségi médiában olvasható gyűlölethullám csak rátesz.

Ugyanis egy teljesen más kép rajzolódik ki arról, hogy mit gondol az ukrán közvélemény a menekültekről, mint amit a felmérések bizonyítanak.

Amíg a Facebook és a többi közösségi oldal tele van negatív megnyilvánulásokkal és a hazájukat elhagyó ukránok elleni uszítással, a közvélemény-kutatások szerint nagyjából semlegesen áll a társadalom az elmenekült honfitársakhoz.

A hivatalos kimutatások szerint az ukrán társadalom hozzáállása a migráns társakhoz pozitív vagy semleges, főként a gyermekükkel menekülő anyákat érti meg a társadalom a leginkább

– idézte Volodimir Paniottot, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet igazgatóját a Kiszo.

Sok a nyitott kérdés

Azt, hogy vajon a hivatalos állásponttal vagy a közösségi médiában tapasztalt gyűlöletkampánnyal találkozik-e a hazáját elhagyni kényszerülő, évek óta külföldön élő ukrán, talán nem is érdemes hosszan fejtegetni, elég a saját médiafogyasztási szokásainkra gondolni…

Ez persze egy hazájától sok ezer kilométerre került családra valószínűleg fokozottan igaz – szinte biztos, hogy

ők a közösségi médián keresztül tartják a kapcsolatot barátaikkal, családjukkal, és próbálják meg elkerülni a teljes eltávolodást addigi szociális közegüktől.

Megválaszolatlan kérdés az is, hogy a „befogadó” országok menyire lesznek tartósan, azaz évekkel a háború befejezése után is befogadók. Erre ma jóformán lehetetlen válaszolni, de tény, hogy fokozatosan csökken a szolidaritás. Most még élvezik az ideiglenes védelmi státus nyújtotta előnyöket, de kérdés, meddig. Ez pedig akár újabb tömegeket sarkallhat a hazatérésre. Másik meghatározó elem, hogy Ukrajna sorsa hogyan alakul.

Mennyire nyúlik el a háború? Mekkora pusztítással kell még számolni?

Az újjáépítés menyire lesz gyors, látványos? Megvalósul-e az európai uniós tagság? Hogyan alakul az ukrán gazdaság, az életszínvonal a háború után? Valós békekötés vet véget a harcoknak, vagy pedig egy kiélezett állapot marad tartósan, ahol a fegyverek és a békefenntartók jelenléte állandósul? – a költői kérdéseket a végtelenségig lehetne sorolni, de annak bizonyosan nagy az elrettentő ereje, ha a hazájuktól távol élő ukránok folyamatosan a közösségi média gyűlöletkampányával szembesülnek.