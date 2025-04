Az új német kancellár készen áll átadni Ukrajnának Németország rettegett fegyverét: Merz azt akarja, Zelenszkij támadjon vele

Friedrich Merz leendő német kancellár kijelentette, hogy bármikor kész támogatni a TAURUS rakéták átadását Ukrajnának, amennyiben erről az európai partnerekkel meg tudnak állapodni – számolt be róla a Pravda orosz hírportál.

Az új német kancellár nyitott lenne a TAURUS rakták átadására / Fotó: Bernd von Jutrczenka / DPA / AFP

Merz hozzátette, hogy a német-svéd gyártmányú, nagy hatótávolságú cirkálórakétákból egyes országok már most is szállítanak Ukrajnának. „A britek megteszik, a franciák megteszik, az amerikaiak úgyis megteszik” – jelentette ki politikus, hozzátéve, hogy ha megfelelő megállapodás születik, akkor Németországnak is részt kell vennie az ilyen típusú szállításokban.

Támadó akciókra biztat az új német kancellár

Merz úgy véli, hogy az ukrán hadseregnek a kizárólag védekező akciókról át kellene térnie az aktívabb műveletekre is, mivel az orosz-ukrán háború több mint három évvel ezelőtti kitörése óta az ukránok csak reagálnak az eseményekre. A német politikus szerint itt az ideje annak, hogy elkezdjék befolyásolni az események menetét.

A TAURUS rakéták lehetséges felhasználására példaként az Oroszország és a megszállt Krím közötti szárazföldi útvonalak megsemmisítését nevezte meg, amelyek fontosak az orosz hadsereg logisztikája szempontjából.

Az új német kancellár visszarántotta Zelenszkijt a földre: Merz megmondta neki, ne álmodozzon

A leendő német kancellár támogatja ugyan Ukrajna NATO- és EU-csatlakozását, de Friedrich Merz szerint csak a háború után. Válaszút elé került tehát az ukrán elnök: vagy háborúzik, vagy közeledik az Európai Unióhoz.