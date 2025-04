Fojtogató bűz árasztotta el a Balatont, kiakadt a polgármester, már tudják, mi történt

Rendkívül súlyos, közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból is aggasztó eset, amely Balatonfűzfő, Papkeszi, Királyszentistván és Balatonkenese lakott területeit érinti – írta Balatonfűzfő polgármestere, Szanyi Szilvia a közösségi médiában.

Még nem indult el az igazi szezon a Balatonnál, de a bűz fojtogató / Fotó: Pesthy Márton

Arról számolt be, hogy a katasztrófavédelem mobil laborja a királyszentistváni Nitrokémia Zrt. üzemi területén szúrós szagú gáz, ammónia jelenlétét mérte a levegőben. A cég közben arról tájékoztatott, hogy üzemzavar miatt történt az eset. „A hónap elején megígérték, hogy nem engednek be több tartályos autót, amíg nem oldódik meg a probléma” – számolt be az Infostart.

Tekintettel arra, hogy a méréseket csak több órával az esemény észlelése után végezték el, nem zárható ki, hogy időközben a megengedett határértéket meghaladó mennyiségű mérgező gáz juthatott ki a lakott területekre. Ennek a szagát közvetlenül érzékelték több alkalommal is.

Fojtogató bűz árasztotta el a Balatont

A polgármester egy másik posztban arról tájékoztatott, hogy a Nitrokémia Zrt. ipari szennyvízüzemében történt az üzemzavar, ahová vezetéken és tartálykocsikon érkezik szennyvíz tisztításra. A biológiai tisztítás okozza a szaghatást.

A zárt technológia kiépítése 3-4 milliárd forint lenne, bezárni pedig nem tudnak, mert a vezetékeken a helyi gyárak szennyvize csak ide futhat be. A cég arra tett ígéretet, hogy amíg nem tudják helyreállítani a rendszert, addig nem fogadnak be több tartályos szállítmányt.

A polgármester tudomása szerint környezetvédelmi hatósági ellenőrzés folyik. Kontrát Károly országgyűlési képviselő egyeztetett a kormányhivatallal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal is. A feltételezések szerint

egy ismeretlen cég által használt, ismeretlen összetételű anyag súlyosan károsította a Nitrokémia Zrt. technológiai berendezéseit.

Mivel ez állami tulajdonú vállalat, a közvagyon károsodása is felmerül, így környezetkárosítás bűncselekménye miatt ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tettek.

A Duna partján is büdös volt

Mint néhány hete megírtuk, a Duna-parton kellemetlen szag terjedt egy ideje. A közösségi médiában jelent meg egy bejegyezés arról, hogy többen jelezték, ők is érzik a szagot. Korábban egy dunaföldvári közösségi csoportban jelent meg a Facebookon egy bejegyzés, amely szerint a Duna-parton bűzös szag terjeng.