Oroszország előre szólt az EU-nak: ha ez megtörténik, bevetik az atomfegyvert

Moszkva továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy a nyugati országok agressziója esetén atomfegyvert használjon. Nemcsak a támadó országok, hanem a támadást, például a területük használatával támogatók is nukleáris válaszra számíthatnak – erről Szergej Sojgu, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára beszélt a TASS-nak adott interjújában. Azt is hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kísérik az európai országok katonai felkészülését.

Szergej Sojgu elárulta, mikor lehet számítani az atomfegyver bevetésére / Fotó: AFP

Az orosz föderáció Nemzetbiztonsági Stratégiája is kimondja, ha külföldi államok olyan barátságtalan cselekményeket követnek el, amelyek veszélyeztetik az Orosz Föderáció szuverenitását és területi integritását, akkor jogosnak tartjuk az ilyen cselekmények visszaszorításához és megismétlődésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket – tette hozzá.

A nukleáris elrettentés „olyan államokkal és katonai koalíciókkal kapcsolatban valósul meg, amelyek Oroszországot potenciális ellenségnek tekintik, és tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek, vagy pedig az általános felszereltségük kimagasló.

Ezenkívül

az ilyen intézkedések azokra az államokra is vonatkoznak, amelyek területüket és forrásaikat biztosítják az Orosz Föderáció elleni agresszió előkészítéséhez és végrehajtásához.

„Oroszország és Fehéroroszország egységes védelmi terének integritását, a közös védelmi fellépést az Orosz Föderáció és a Fehérorosz Köztársaság között 2024 decemberében elfogadott, a biztonsági garanciákról szóló szerződés rögzíti. Ezt a két ország biztonsági tanácsának közös részvételével dolgozták ki – hangsúlyozta.