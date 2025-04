Orbán Viktor kimondta, hogy béke, erre olyan üvöltésben törtek ki az EU miniszterelnökei, hogy azt elképzelni sem lehet – videó

Trump egyszer csak megkérdezte Orbán Viktortól, mikor fog kilépni Magyarország az EU-ból: a miniszterelnök meglepő választ adott az amerikai elnöknek

Minden józan számítás szerint Magyarországnak továbbra is tetemes hasznot hajt az uniós tagság. Az EU-kilépés azonban még így is lehet elméleti forgatókönyv. Orbán Viktor elmondta, min múlik a magyar uniós tagság felmondása és azt is, hogy mit válaszolt Trumpnak erre a kérdésre.