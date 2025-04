Húsvét: nincs megállás az orosz-ukrán háborúban

Az orosz fél által előző nap meghirdetett húsvéti fegyverszünet idején az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) támadást indítottak Donyeck területe ellen. Az Izvesztyija tudósítója jelentette ezt a helyszínről április 20-án, megjegyezve, hogy a légvédelmi rendszereket többször is aktiválták.

Fotó: NurPhoto via AFP

„Érkezés a Motel területére. A légvédelmi rendszereket kétszer aktiválták” – írta a tudósító. Vlagyimir Putyin orosz elnök április 19-én hirdette ki a húsvéti fegyverszünetet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz katonáknak fel kell készülniük az ukrán fegyveresek esetleges jogsértéseire és provokációira. Ugyanezen a napon Volodimir Zelenszkij ukrán vezető bejelentette, hogy Ukrajna kész betartani a húsvéti fegyverszünetet.

Ma reggeli közleményében Zelenszkij már arról számolt be, hogy az oroszok több támadást is folytattak az ukrán állások ellen. Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalra írt egyik posztjában azt írta, hogy ha tényleg megvalósul a teljes tűzszünet húsvét idejére, akkor Ukrajna azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg az április 20. utáni időszakra is. Ma reggel már arról számolt be, hogy az ukrán vezérkar jelentései szerint számos frontszakaszon továbbra is zajlanak az orosz tüzérségi támadások.