Az EU rosszul viselkedett az Egyesült Államokkal, sorban állnak a horvát csodafegyverért, elkészült Magyarország legújabb autópályája - heti összefoglaló

Az Európai Uniónak 350 milliárd dollár értékben kell amerikai energiahordozókat vásárolnia, hogy mentesüljön a vámok alól – jelentette ki Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján. Trump ezt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok Európai Unióval szembeni deficitje több száz milliárd dollárt ért el.

Az EU kereskedelmi biztosa szerint az új vámok hatása jóval kisebb lesz, mint a korábban emlegetett 26 milliárd eurós intézkedéscsomag

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters emlékeztet: az amerikai elnök ezzel elutasította Brüsszel ajánlatát, miszerint az EU nullára csökkenti a vámjait az Egyesült Államokból importált autókra és ipari termékekre, ha Washington ezt viszonozza. Ellenkező esetben az Európai Bizottság hétfőn előterjesztett javaslata értelmében május 16-tól 25 százalékos vám lépne életbe több amerikai árucikkre, míg egy második körös intézkedés december 1-jén következne.

Az érintett termékek listája meglehetősen színes. Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa elmondta, hogy az új vámok hatása jóval kisebb lesz, mint a korábban emlegetett 26 milliárd eurós intézkedéscsomag. A bizottság az eredeti tervekhez képest enyhített néhány ponton.

Sorban állnak a vevők az új horvát csodafegyverért

A kézifegyvereiről ismert horvát HS Produkt 2025 februárjában mutatta be legújabb könnyűgéppisztolyát, a Kuna nevű típust. A horvátok korábbi pénzneméről elnevezett fegyver több kaliberben is elérhető, és a gyártó szerint a legnehezebb körülmények között is kiválóan teljesít. A horvát kézifegyvert Brazíliában már rendszeresítették, és az Egyesült Államok is érdeklődik iránta.

Baj van: bezár az amerikai gigagyár a magyar határ közvetlen közelében

Bezárja aradi vagongyárát az amerikai Greenbrier, írja a Maszol.ro a vállalat közleménye alapján. A cég a piaci anomáliákra hivatkozik. A teher- és személyvagonokat, valamint motorokat gyártó, főleg exportra termelő Greenbrier Románia 2023-ban mintegy 2200 főt foglalkoztatott. Tavalyelőtt a vállalat 1,220 milliárd lej árbevétel mellett 71,644 millió lej adózás előtti eredményt ért el. A gyárbezárás bejelentése egybeesik Donald Trump amerikai elnök múlt héten meghozott vámintézkedéseivel, mely során az Amerikai Egyesült Államok 10 százalékos alapvámot vet ki minden USA-n kívüli országból érkező termékre. A döntés következtében azonnal felerősödött a recessziótól való félelem, lényegében ez is vezetett ahhoz, hogy péntek óta szabadesésben vannak a világ tőzsdéi. Azt viszont nem világos, a most bejelentett gyárbezárás mennyiben vezethető vissza a kibontakozó vámháborúra.