Putyin nem rendelte el a húsvéti fegyverszünet meghosszabbítását

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem adott utasítást a húsvéti fegyverszünet meghosszabbítására. Ezt a Kreml hivatalos képviselője, Dmitrij Peszkov közölte április 20-án. „Nem volt más parancs” – mondta a TASS-nak a tűzszünet meghosszabbításának lehetőségével kapcsolatos kérdésre válaszolva.

Fotó: AFP

Putyin április 19-én, Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel folytatott megbeszélésen bejelentette a húsvéti fegyverszünetet a Donbász védelmét célzó különleges művelet részeként . Meghatározta, hogy a tűzszünet moszkvai idő szerint április 19-én 18:00-tól április 21-én 00:00-ig lesz érvényben, ami 30 óra.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közlése szerint az ukrán erők több mint ezerszer megsértették a tűzszünetet, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök egyoldalúan, rövid határidővel bejelentett az előző este egy napra vonatkozóan húsvét alkalmából, és elvárta annak viszonzását. Ma reggeli közleményében Zelenszkij már arról számolt be, hogy az oroszok több támadást is folytattak az ukrán állások ellen. Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalra írt egyik posztjában azt írta, hogy ha tényleg megvalósul a teljes tűzszünet húsvét idejére, akkor Ukrajna azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg az április 20. utáni időszakra is. Ma reggel már arról számolt be, hogy az ukrán vezérkar jelentései szerint számos frontszakaszon továbbra is zajlanak az orosz tüzérségi támadások.