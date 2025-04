RENDKÍVÜLI: Itt az ünnepi meglepetés – húsvéti tűzszünetet rendelt el Putyin

A Kreml közlése szerint ma este 6 órától tűzszünet lép érvénybe az ukrajnai háborúban. Erről a Ria Novosztyi orosz hírügynökség számolt be.

Putyin orosz elnök, akit Trump amerikai elnök megegyezésre szólított fel az ukrajnai háború ügyében, egyoldalúan tűzszünetet rendelt el Fotó: AFP

A húsvéti tűzszünetet Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be, humanitárius okokra hivatkozva.

Az államfő minden ellenségeskedés megszüntetését rendelte a húsvéti tűzszünet során, amely orosz idő szerint este 6 órakor lép életbe szombaton. Moszkva egy órával a közép-európai idő előtt jár, azaz budapesti idő szerint este 5-től már érvényben lesz a tűzszünet.

A tűzszünet április 21-én, hétfőn 0 óráig tart – írta a szintén orosz TASZSZ.

Az orosz elnök ugyanakkor hangsúlyozta: az orosz erőknek fel kell készülniük arra is, hogy Kijev megsérti a tűzszünetet. Ebben az esetben el kell hárítaniuk az ellenség provokációit és agresszióját.

A hírt a Kyiv Independent is átvette, azt is idézve Putyintól, hogy "feltételezzük, az ukrán fél is követi a példánkat". Volodimir Zelenszkij kormánya egyelőre nem reagált az egyoldalú orosz bejelentésre.