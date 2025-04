Kiderült, mit hozott a rendőrségnek az életpályamodell bevezetése

Megállt a rendőrség létszámának csökkenése is

A 2015. évtől megvalósított többlépcsős hivatásos béremelés eredményes volt az államtitkár szerint, és a rendőrség állománymegtartó képességét is javította, a testület létszáma is stabilizálódott 2023-ban.

Mindezek eredményeképpen:

a pályakezdő tiszthelyettesek illetménye 266 600 forintról 463 ezer forintra emelkedett, összesen 73,7 százalékkal

a pályakezdő tisztek 392 800 forintos illetménye 589 200 forintra emelkedett, összesen 50 százalékkal

egy nyolcéves szolgálati idővel rendelkező körzeti megbízott esetében a korábbi illetménye 378 800 forintról 575 200 forintra növekedett, összesen 51,8 százalékkal.

Ezek mellett nőtt a fegyveres biztonsági őrök bére is a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal hároméves bérmegállapodása alapján, mégpedig a garantált bérminimum 7 százalékos emelkedésének köszönhetően, 22 800 forinttal. A Budapesten dolgozó őrök pedig 2024. november 1. óta jelenléti pótlékot is kapnak, óránként 200 forint értékben, ami havonta több mint 30 ezer forintos bérnövekedést jelent.

Rétvári Bence azt is elmondta, hogy

a rendőrség állományából 2024-ben 21 800 fő, a hivatásos állomány 69,5 százaléka részesült teljesítményjuttatásban.

A juttatás összegének egy főre eső országos átlaga 324 428 forint volt. A rendvédelmi igazgatási jogviszony 2019. február 1-jei bevezetésével meghatározták a rendvédelmi alkalmazottak illetményét, amely a munkatársak számára átlagosan 50 971 forint, illetve 21 százalékos illetmény emelkedést jelentett. A kormány ezek mellett 2020–2022 között további átlagos 5-5 százalékos béremelésre biztosított költségvetési fedezetet.

Biztosítva van az utánpótlás

Az államtitkár közölte azt is, hogy a rendőrség tiszthelyettesi állományának feltöltését 10 hónapos képzést elvégző tanulók biztosítják, és a képzések hatékonyságát a testületnél üzemeltetett mentorhálózat is segíti. 2021-ben a rendvédelemben is lehetőség nyílt a duális képzés megindítására, amely a rendőrségi pályaorientációban motiváltakat segíti a rendőrségi életpálya megkezdésében.