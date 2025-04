Kiírta a feltételes közbeszerzési eljárást az Építési és Közlekedési Minisztérium a budai fonódó villamoshálózat második ütemének fejlesztésére, írja a Magyar Építők, miután megjelent az erről szóló felhívás az uniós közbeszerzési értesítőben.

Új villamos Budapesten: Karácsonynak és a fővárosnak nem kellett, most Lázár János építené meg / Forrás: Magyar Építők

Lázár János lépett: az állam valósítja meg a főváros helyett a beruházást

A beruházás keretében valósulhat meg a Műegyetem rakparti villamos kiépítése, ami egészen a MOL székházig, a Kopaszi-gát térségéig húzódna.

Ezzel a villamos elérné a Property Market Kft. beruházásában, a Market Építő Zrt. kivitelezésében megvalósuló új XI. kerületi városnegyedet, a BudaPartot, továbbá az infoparkot, illetve az egyetemi kampuszokat is.

A budai fonódó első üteme 2016-ban, Tarlós István korábbi főpolgármester alatt készült el. A beruházás mellett szólt, hogy a korábbi széttagolt budai villamosvonalakat egységes hálózattá alakította át, amely átszállás nélküli utazást tesz lehetővé a budai városrészek között. A projektben a 17-es villamos vonala egyesült három budai járatéval, ezáltal hosszú, észak–déli irányban egész Budát átszelő vonalak jöttek létre: Óbudáról a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.

A második ütem melletti érv, hogy kapcsolatot teremtene a szintén épülő Déli Körvasúttal.

Ennek ellenére a Karácsony Gergely vezette városháza lemondott a beruházás megvalósításáról, emiatt az államra hárul a lebonyolítása.

Érdekesség, hogy a Lázár János építési és közlekedési miniszterrel rendszeresen vitába szóló Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójaként 2020-ban írta alá megállapodást Karácsony Gergely főpolgármesterrel a fejlesztés átvételéről. A vonalszakaszra már korábban már készültek tervek, de a kormány és az Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntése alapján ezek átdolgozása szükségessé vált. Azóta is a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. dolgozott a terveken.

Az új villamosvonal a BudaPartig épülne meg / Forrás: Magyar Építők

Füvesített villamospálya épülhet Budán

A leírás szerint a kivitelező feladata kétvágányú villamospálya építése lenne 2,8 kilométer hosszon (vagyis összesen 5,6 vágány kialakítása), ebből legalább 1,2 km hosszú szakaszt terveznek füvesített burkolattal átadni majd, illetve 7 pár új akadálymentes megállóhely megvalósítása is a feladatok közé van sorolva, ugyanúgy, mint a Dombóvári úti csomópontnál egy új végállomási tartózkodó épület építése.

A közbeszerzést feltételesen írták ki és az uniós IKOP PLUSZ keret utófinanszírozásával tervezik megvalósítani.

A három km-es szakaszon lévő 7 pár megálló várhatóan

a Szent Gellért téren,

a Műegyetem rakparton a Bertalan Lajos utcánál,

a Petőfi híd budai hídfőjében,

a Pázmány Péter sétányon az ELTE déli tömbjének vonalában,

a Rákóczi híd budai hídfőjében,

a Nádorkert vasútállomásnál

és a Budafoki/Dombóvári út végállomásnál létesülhet.

A most közzétett kivitelezési kiírásban kifejtik: a felső rakparti szakasz, valamint a Dombóvári út környezetrendezése a Budafoki útig is a feladatok közé tartozik (ez közel 400 darab fa és több, mint 27 ezer darab cserje ültetését jelenthetné. Emellett a Szent Gellért tér és a Rákóczi híd között 2,66 kilométernyi folytonos rakparti sétány és kerékpáros infrastruktúra kiépítését is tervbe vették.