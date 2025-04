Felhőszakadás és jégverés: viharok nehezítették meg az életet több magyar vármegyében

Csütörtök délután több régióban is extrém időjárási viszonyokat okozott a hirtelen lecsapó vihar. A meteorológiai előrejelzés pontosnak bizonyult: az ország keleti és középső részén egyre többfelé alakultak ki záporok és zivatarok, gyakran felhőszakadással kísérve.

Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a viharos idő, elsősorban záporokra, zivatarokra és erős szélre kell számítani / Fotó: Donka Ferenc

Sártenger a 67-es úton

A Somogy vármegyei Kisbabapuszta környékén szinte percek alatt vált járhatatlanná a 67-es főút egy szakasza. A hirtelen lezúduló eső következtében a domborzati viszonyok miatt hatalmas mennyiségű sár és hordalék öntötte el az utat – írta a Sonline.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a térségben a burkolatra került sártömeg komolyan akadályozta a forgalmat: a Kaposvár irányába tartó külső sáv mintegy 300-400 méteres szakaszon teljesen használhatatlanná vált.

A közútkezelő munkagépekkel igyekezett eltakarítani a hordalékot, a munkálatok ideje alatt a forgalom rendőri felügyelet mellett csak a belső sávon haladhatott. A közlekedés biztonságának fenntartása érdekében sebességkorlátozást is bevezettek az érintett útszakaszon.

Fejér vármegye sem úszta meg szárazon: Bodajk térségében borsó nagyságú jégdarabokkal érkezett a vihar.

A FEOL értesülései szerint térség több településéről is jelentős csapadékmennyiséget és jégesőt jeleztek.

Az egyik felvételen az is jól látszik, hogy a csatornarendszer nem tudta elvezetni a hirtelen jött vízmennyiséget, ami még a terepjárók haladását is megnehezítette.

Meddig marad a viharos idő?

A met.hu előrejelzései alapján a következő napokban is marad a változékony idő. Az ország keleti felén még többórás napsütés is lehet, főként fátyol- és gomolyfelhőkkel, azonban a Dunántúlon borult, esős idő valószínű. Zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket időnként viharos szél kísérhet. Az éjszakai lehűlés 10-14 fok körül alakul, de a derültebb tájakon ennél hűvösebb is lehet.

A nappali csúcshőmérséklet nyugaton 14-19, keleten 20-25 fok között mozog majd.