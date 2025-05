Autópálya-matrica: Lázár János különös döntést hozott – akinek ilyen járműve van, nem kell többé útdíjat fizetnie - heti összefoglaló

Az építési és közlekedési miniszter egy videóban elmondta: Pécsen megkeresték azzal, hogy 3,5 tonna fölötti oldtimereknek ne kelljen autópálya-matrica. „Ráadásul Debrecenben van vizsgalehetőség, tehát sokat kell útdíjköteles szakaszon közlekedniük” – tette hozzá. „Megbeszéltük a kollégáimmal: a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedjük az útdíjat. Valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet” – közölte Lázár János. Hozzátette, „nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést”.

Lázár János bejelentette, az oldtimer járművekre nem kell autópálya-matrica, ezzel a lépéssel az ország túlsó felében lévő járművek is gyorsabban, olcsóbban juthatnak el a vizsgaállomásra / Fotó: Lázár János FB-oldala

Az építési és közlekedési miniszter azt is mondta, hogy köszönik az oldtimereseknek azt a munkát, hogy a magyar járműgyártás remekműveit részben megmenteni.

Több mint 200 ezer magánszemélyt segít a NAV legújabb fejlesztése. A lakáskiadóknak, az ingatlanjukat eladóknak mostantól nem kell számolgatniuk és bíbelődniük a tervezet kiegészítésével, elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban – közölte Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke. Mint mondta: a tavalyi szja-bevallás tanúsága szerint 170 ezren adták ki lakásukat, közülük azoknak szerepelt csak a tervezetében – a NAV által előre kitöltve – az ebből származó jövedelem, akik cégnek, gazdálkodónak adták ki ingatlanjukat. Ha a bérbe vevő nem vállalkozó, hanem magánszemély, arról a NAV-nak nincs adata, így az a kiajánlott tervezetben nem szerepel.

Tavaly például a bevallási adatok alapján 82 ezren adhatták ki magánszemélyeknek a lakásukat, hiszen ennyien egészítették ki az szja-bevallás ingatlan-bérbeadásra vonatkozó sorát. Tekintettel arra, hogy egyre fejlettebbek a NAV kockázatelemző modelljei, idén erre a kiegészítésre mindenképp érdemes odafigyelni – javasolta az elnök.

Bár a Mercedes világszerte számos gyárat üzemeltet, a legnagyobb figyelmet most a kecskeméti kapja a cégvezetés részéről, ahol már most is több mint 4500 főt foglalkoztat a német autógyártó, és ahol a termelés jelentős bővítése is napirenden van.

A magyar munkások nemcsak olcsóbbak, de többet is dolgoznak a Mercedes szerint. A költségek 70 százalékkal alacsonyabbak Kecskeméten a cég pénzügyi vezetője, Harald Wilhelm februári szavai szerint, miközben a profitmegosztásban is hasonló nagyságrendű a különbség. A cég a Stuttgarter Zeitung számára megerősítette, hogy a kecskeméti gyár dolgozói 800 ezer forint (nagyjából 2 ezer euró) profitmegosztásban részesültek, ami 62 százalékkal alacsonyabb a németországinál.

A lap azt is felidézi, hogy az Eurostat adatai szerint míg Magyarországon az éves átlagbér 16 895 euró (6,8 millió forint) volt 2023-ban, addig ez Németországban 50 998 euró (több mint 20,5 millió forint) volt, ami 67 százalékos előnyt biztosít hazánk számára. Ráadásul Magyarországon a munkások többet is dolgoznak, hiszen Németországban a szektorban 35 órás a megszokott munkahét. Magyarország további előnye az is, hogy a munkások jóval ritkábban hiányoznak betegszabadság miatt.

Egyelőre nincs meggyőző információ az Ibériai-félsziget nagy részét sújtó áramszünet okáról – közölte hétfőn Pedro Sánchez spanyol kormányfő lakossági felhívásában. A Bloomberg közben arról számolt be, hogy lassan, de fokozatosan áll helyre az áramszolgáltatás az országban. A spanyol Red Electrica hálózatüzemeltető adatai alapján az áramfelhasználás délután fél kettő körül 10,5 gigawattra esett vissza, ami alig több mint 40 százaléka volt a másfél órával korábbi fogyasztásnak. Hétfő estére a spanyol hálózat körülbelül 2 gigawattnyi kiesett energiát állított vissza.