Aranyáron kínált hekk az Öreg-tónál: a balatoni büféseknek is pirulna az arca

Tata eddig leginkább az Öreg-tóról, a festői tájairól, a vadludak vonulásáról, valamint elegáns éttermeiről volt ismert – most azonban a drága hekk miatt még hírhedt is lett: a közösségi médiában ugyanis futótűzként terjedt el a hír, hogy az Öreg-tó partján egy büfében darabonként 7000 forintot kérnek egy sült hekkért, savanyúsággal együtt pedig a végösszeg akár 8500 forint is lehet egyetlen adagért.

Más tatai büfékben nem divat a drága hekk, de ilyen árak még a Balaton partján is hajmeresztőek lennének / Fotó: Party Büfé Neszmély/Facebook

A Pénzcentrum egy felháborodott olvasó beszámolója nyomán kapta fel az esetet:

a beküldött számla és fotó alapján kiderült, hogy a halat nem súlyra, hanem darabra számolták – és egy átlagos méretű, kb. 40-50 dekás hekkért is csillagászati árat kellett fizetni.

A szóban forgó büfé tulajdonosa szerint náluk különlegesebb minőségű hekk kapható: több munka van vele, konyhakészen érkezik, a belsőségek ki vannak szedve, és a csomagolás is precízebb. Szerinte más helyeken a hal „nem ilyen patent”.

A vendégek azonban nem minden esetben fogadták el ezt magyarázatként – a kommentelők szerint a fagyasztott hekk a legtöbb helyre már így érkezik, vagyis a különbség valójában minimális.

A „luxushekket” kipróbáló videósok szerint az ízvilág rendben volt, a panír korrekt, a hal is frissnek tűnt – de semmi olyan nem volt benne, ami az árcédulát indokolná. A legnagyobb meglepetést maga az ár jelentette, nem az élmény.

Tata így sem a méregdrága hekk városa

A kemma.hu újságírói az üggyel kapcsolatban összehasonlították a környező büfékben a hekk árait, hogy kiderüljön: vajon egész Tata a Balatonnal akar versenyezni, vagy csak egy büfében ilyen magasak az árak. A legtöbb helyen a hekk kilóra megy:

Szörf Bisztró Tatán: 600 Ft / 10 dkg

Várárok terasz & bisztró – halsütöde Tatán: 990 Ft / 10 dkg

Almási Lángos&Streetfood Dunaalmáson: 800 Ft / 10 dkg

Malomvölgy Büfé Falatozó Tardoson: 790 Ft / 10 dkg

Neszmélyi Hajóskanzen: 3500 Ft / db

Eközben pedig a Balatonnál 800–1000 forint közötti árak jellemzőek 10 dekagrammonként. Ez alapján egy fél kilós hekk ára általában 3000–5000 forint között mozog, tehát a tatai 7000 forintos változat valóban kiugró.