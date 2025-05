Behívta a tartalékosokat Izrael: hatalmas offenzíva indulhat Gázában

Több ezer tartalékois hív be az izraeli hadsereg (IDF), miközben felkészül a legújabb offenzívára Gázában – közölte vasárnap az IDF. Az újabb, az övezet mélyebb részeit is érintő hadművelet feszült időszakban következik, miután vasárnap a jemeni húszik egyik rakétája az izraeli Ben Gurion nemzetközi repülőtér terültén csapódott be. Izrael mindeközben Szíriában és Libanonban is légicsapásokat hajt végre.

Az IDF a tartalékosokat is behívta az újabb hadművelet előtt/Fotó: Middle East Images via AFP

Az IDF további lépéseiről vasárnap tárgyal Netanjahu kormánya

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök programjának már korábban is része volt a gázai háború következő lépéseit megvitató tárgyalás más tisztviselőkkel vasárnap, ahol szóba kerül az is, hogy Izrael milyen választ ad a húszi rakétatámadásra. A jemeni lázadók a Hamász október 7-iu támadása és az azt követő, Gáza elleni offenzíva óta indítanak rakétatámadásokat Izrael ellen, bár rakétáik nagy részét elfogja az izraeli légvédelem. A húszik ugyanakkor sikeresen megzavarták a Szuezi-csatorna felé tartó, és onnan érkező nemzetközi hajóforgalmat.

Israel Katz izraeli hadügyminiszter súlyos választ ígért a négy embert megsebesítő támadásra válaszul.

Az újabb gázai offenzíva mintegy két hónappal követi a korábbi, törékeny tűzszünet összeomlását, ami óta Izrael nem enged élelmiszert, üzemanyagot vagy gyógyszert a 2 millió lakosú övezetbe. Mindez éhínséghez vezetett a területen, miközben az IDF jelentős területeket is megszállt például a déli Rafah város közelében és a terület északi és déli részét elválasztó Netzarim folyosót – idézi fel a Financial Times.

Az izraeli kormány egyes tagjai teljesen kiürítenék Gázát

A Netanjahu kormánytöbbségét biztosító szélsőséges pártok ugyanakkor ennél is tovább mennének, Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter például arról beszél, hogy az izraeli kormánynak nincs joga létezni, ha nem győzi le a Hamászt, foglalja el Gázát, állít fel ideiglenes katonai kormányt, hajtja végre Donald Trump amerikai elnök azon tervét, mely a terület teljes lakosságát kitelepítené, és nem szabadítja ki a túszokat.