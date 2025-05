Orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost, Kijevet, legalább 11 ember, köztük két gyermek megsebesült, több lakóépület lángba borult – közölték vasárnap a hadsereg és az ukrán főváros tisztviselői.

Kijevet támadta Oroszország, többen megsérültek / Illusztráció: Anadolu via AFP

A megsemmisített drónok lehulló törmelékei tüzet okoztak lakóépületekben Obolonszkij és Szvjatosinszkij kerületben – közölte Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a közösségi médiában.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat a Telegram üzenetküldő alkalmazáson számolt be arról, hogy 76 tűzoltó vett részt az éjszakai kijevi tüzek oltásában. A hivatal fotókat tett közzé, amelyeken tűzoltók az éjszaka lángokkal küzdenek egy lakóháznak tűnő épületnél. A mentőszolgálat azt is közölte, hogy városszerte több autó is kigyulladt a lehulló dróntörmelékektől.

Ihor Taburec, a nyugat-ukrajnai Cserkaszi megye kormányzója elmondta, hogy egy orosz dróntámadás a régió ellen szombaton, késő este több tüzet is okozott. A helyi mentőszolgálat közölte, hogy egy ember megsebesült. A támadás lakóépületekben és polgári infrastruktúrában okozott tüzet.

Oroszország hétfőn háromnapos tűzszünetet hirdetett május 8–10-re, amire Kijev azzal a javaslattal válaszolt, hogy 30 napra szüntessék be a háborús tevékenységet.