A New York-i közlekedési vállalat nem tanul a hibáiból

A mesterséges intelligenciát akarja bűnmegelőzésre használni a New York-i tömegközlekedési vállalat, bár eddig már két nagy felhajtás mellett indított kísérletük, a robotzsaru és a fegyverek kiszúrása is csúfos kudarcot vallott. Az ötlet most az, hogy a biztonsági kamerák képének elemzése alapján egy gépi tanulásos rendszer riaszthatná a biztonsági őröket vagy a rendőrséget a gyanús alakokra és helyzetekre, így meg lehetne előzni a bűncselekmények elkövetését.

Mesterséges intelligencia segítene a bűmmegelőzésben a New York-i metrón / Fotó: AFP

Az Origo összeállítása szerint a vállalat több techcéggek is együttműködik a lehetséges megoldások kidolgozásában, bár egyelőre az egész még csak koncepció. Egyelőre csak annyit tudni, hogy

a rendszer nem az arcfelismerést, hanem a viselkedési mintákat használná.

Sok részlet mellett az sem világos még, hogy milyen bűncselekményeket és hogyan előznének meg. Az azonban már többször kiderült, hogy a mesterséges intelligencia elég rosszul teljesít, ha önálló munkára fogják, ráadásul hajlamos a rasszizmusra is.

A vállalat egyébként már használ mesterséges intelligenciát a bliccelők és a bliccelési szokások követésére, és a kudarcoknak is voltak eredményei: kiderült például, hogy módosítatlan Pixel mobilok használatával kiszúrhatóak a metrósínek kialakulóban lévő hibái, ez segíthet a karbantartás hatékonyságának a javításában.

