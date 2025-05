Szigorítás az úrvezetőknek, de könnyebb lesz hivatásos jogosítványt szerezni

Elfogadta a vezetői engedélyek reformját az Európai Parlament. Szigorúbb feltételekkel kell számolniuk a kezdőknek: többek közt bevezetik a próbaidőt, és csökkentik az alkoholtűrés határait. Mindez a közúti közlekedés biztonságát hivatott növelni, továbbá orvosolnák a hivatásos gépjárművezetők hiányát az Európai Unióban – írja a Magyar Nemzet.

Fókuszban a sofőrhiány és a közlekedés biztonság / Fotó: Hans Lucas via AFP

Kísérővel vezethetnek kamiont a 17 évesek

Kiemelt eleme az európai reformcsomagnak a frissen jogosítványt szerzett vezetők kétéves próbaideje. A próbaidő alatt a közlekedési szabályok szigorúbb változata érvényes rájuk, például alacsonyabb alkoholos befolyásoltsági határérték és súlyosabb büntetések az agresszív vezetésért.

A döntéshozók a közlekedésbiztonság növelése érdekében nagyobb hangsúlyt fektetnek a felkészítésre: a vezetési vizsgák kiterjednek majd a gyalogosokra,

a kerékpárosokra és a rolleresekre leselkedő kockázatok felismerésére,

a vakfoltok kezelésére, a vezetéstámogató rendszerek használatára, valamint a rossz időjárási körülmények közötti biztonságos közlekedésre.

A 17 évesek kísérő jelenlétében, gyakorlott sofőr mellett tapasztalatot szerezhetnek a kamionvezetés terén. Az úgynevezett „kísért vezetéses” rendszer célja, hogy az érdeklődő fiatalok még a hivatalos jogosítvány megszerzése előtt megismerkedhessenek a hivatásos sofőri hivatással.

Jön a digitális jogosítvány

Megújul az adminisztráció is: 2028-tól az EU egész területén egységes digitális jogosítványt vezetnek be, amelyet a digitális pénztárcában lehet tárolni. A digitális változat már jelen van Dániában, Spanyolországban és Németországban, de mostantól egységes formátumot alakítanak ki. Ennek ellenére a tagállamok továbbra is biztosítják a fizikai jogosítvány lehetőségét azoknak, akik olyan országokba utaznak, ahol a digitális rendszer nem elérhető.

A jogosítvány kiadásához és megújításához kapcsolódó egészségügyi ellenőrzésekre is új elvek vonatkoznak majd. A tagállamoknak lehetőségük van dönteni arról, hogy

kötelező orvosi vizsgálathoz kötik-e a jogosultságot, vagy elegendőnek tartják az önbevalláson alapuló alkalmassági nyilatkozatot.

Fókuszban a sofőrhiány és a biztonság

Kettős cél vezérli a reformokat: a közlekedésbiztonság fokozása és a teherautó-sofőrök számának növelése. Az EU Vision Zero elnevezésű stratégiája értelmében 2030-ra felére kell csökkennie a közúti balesetek halálos áldozatai számának, 2050-re pedig a cél: zéró halálos áldozat az utakon.

Az EP jelentős lépést tett annak érdekében, hogy eltűnjenek azok az akadályok, amelyek megnehezítik a fiatal uniós állampolgárokat a hivatásos sofőri pálya választásában

– jelentette ki Raluca Marian, az International Road Transport Union uniós érdekképviseleti igazgatója. A cél a helyi fiatalok és nők bevonzása – mondta –, de a helyi munkaerő mellett harmadik országbeli sofőrökre is szükség lesz.