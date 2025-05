Szélsőségessé nyilvánították az AfD-t

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) hivatalosan is szélsőségesnek sorolta be az Alternatíva Németországért (AfD) pártot, jelentette be a hatóság azza indokolva a döntést, hogy az AfD sérti az alkotmány alapelveit, köztük az emberi méltóságot, a demokrácia és a jogállamiság elvét. Az érintett párt demokráciaellenesnek nevezte a döntést.

Szélsőségesnek nyilvánították az AFD-t, kizárva ezzel az együttműködés lehetőségét

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzet megkeresésére arról beszélt,

ez egyfajta figyelmeztetés is lehet azoknak a politikusoknak, akik esetleg együttműködnének az AfD-vel.

– Tavaly novemberben az történt, hogy egy migrációval kapcsolatos politikai határozatot az AfD külső támogatásával fogadtak el, de most, hogy már az egész AfD-re rásütötték a szélsőségesség bélyegét, már nehezebb lesz a kereszténydemokratáknak akár alkalmilag is bizonyos kérdésekben együttműködni velük, ezáltal a szociáldemokratákra még jobban rá lesznek szorulva – mutatott rá a szakértő.

Kiszelly Zoltán szerint a döntés súlyát az adja, hogy ennek következtében az alkotmányvédelem egyfajta politikai rendőrségként beépülhet, megfigyelheti a pártot és annak működését, gyakorlatilag a teljes titkosszolgálati eszköztár bevetésével.