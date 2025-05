Orbán Viktor alig hitt a fülének, mit követelt Zelenszkij az Európai Uniótól

Orbán Viktor a péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában nemcsak a magyar gazdaság helyzetét értékelte, hanem kitekintést is adott az Európai Unió és az ukrán háború viszonyáról. Ennek kapcsán idézett fel egy különös történetet az ukrán hadsereg fejlesztéséről.

Ukrán hadsereg: Orbán Viktor alig akarta elhinni, mit követelt Zelenszkij az EU-tól / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mindenekelőtt a magyar miniszterelnök a sokasodó gazdasági gondok ellenére felvázolta, mi vár a magyar gazdaságra a következő években, és mit vállal az általa vezetett kormány. Jelezte, hogy Európa gazdasága az elhibázott háborús, illetve gazdaságpolitikai döntésekre visszavezethetően stagnál, recesszióba fordult.

Különösen olyan gazdag országok kerültek bajba, mint Ausztria vagy Németország, a rájuk jelentősen építő magyar gazdaság éppen ezért szintén gyengélkedik. Azonban Orbán Viktort ezek az okok nem érdeklik, és nem akarja felvenni azt a testtartást a kormányzatban, hogy ezekre mutogatva felhagynak a kitűzött célokkal.

Mindezt világossá is tette a gazdaságpolitikáért felelős kormánytagoknak a héten. Ugyanakkor a kormányfő arról is hosszan beszélt, hogy az európai gazdaság vegetálása Brüsszel háborús felfogásának számlájára is írható. Felidézte, hogy a márciusi adatok szerint a háború kezdete óta az EU-tól és tagállamaitól Ukrajna nagyjából

140 milliárd euró összegű

pénzügyi, katonai, humanitárius és menekültügyi segítséget kapott. Ennek 65 százaléka vissza nem térítendő támogatásként vagy természetbeni juttatásként, míg 35 százaléka rendkívül kedvezményes kölcsönök formájában érkezett.

Orbán Viktor szerint ha ez a pénz (átszámítva 56 ezermilliárd forint) nem Ukrajnában kötött volna ki, akkor most legfeljebb a növekedés, fejlődés üteméről lenne szó, nem stagnálásról és recesszióról. Nem mondja, hogy habzsi-dőzsi lenne, de „semmi gondunk nem lenne”. Azonban amíg az Európai Unió nem áll át a békére, addig az európai gazdaság köhögni fog. Ezért is pozitívum, hogy a magyar parlament ennek ellenére is elfogadta Európa legnagyobb adócsökkentési programját.

Magyarország egyedül 20 millió dollárt veszített a háborúval összefüggésben, vajon mennyit bukhattak a németek? – vetette fel. Szerinte Európa dolga most mindössze annyi, hogy zárkózzon fel Trump békemissziója mellé, csak sajnos most nem ez történik. „Háborút akarnak továbbra is, ez hiba, be kell látnia. A béke be fog következni, csak így Európának nagyon sok pénzébe fog kerülni” – érvelt.