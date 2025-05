Kihirdették az új üzemanyagárat, csütörtökön lépett életbe, Ukrajna megtámadta Moszkvát, XIV. Leó az új pápa – heti összefoglaló

Ő az új pápa: Robert Prevostot választották a katolikus egyház vezetőjévé

A titkos konklávéban 71 ország 133 bíborosa szavazott; az új vezető megszavazásához kétharmados többségre volt szükség. Fehér füst jelezte a sikeres pápaválasztást. A római katolikus egyház új vezetője az amerikai Robert Prevost XIV. Leó néven.

XIV. Leó az egyház 267. vezetője, s bár a programja még nem ismert, egy dolog már most is világos: a katolikus egyház, amely évszázadok óta állja a történelem viharait, birodalmak bukását, háborúkat és társadalmi átalakulásokat, továbbra is az emberiség lelki menedéke marad – útmutatóként a hit, a szeretet és a béke ösvényén.

A pápa úgy vázolta fel a katolikus egyházról alkotott elképzelését, hogy „közösen kell törekednünk arra, hogy missziós egyház legyünk. Olyan egyház, amely hidakat épít és párbeszédet folytat” – mondta a Szent Péter-bazilika erkélyén elmondott első beszédében.