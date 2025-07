Gyerekekre veszélyes antibiotikumrezisztens baktérium terjed: Magyarországot talán még nem érte el

Egy antibiotikumra rezisztens baktérium új törzse terjed szerte Európában, mely főleg a gyerekekre lehet veszélyes és már számos országban megjelent. A közel egy évtizede Németországban és Hollandiában azonosított MRSA (Meticillin-Rezisztens Staphylococcus Aureus) fajta ma már további kilenc országban megtalálható a dán Statens Serum Institut (SSI) friss kutatása szerint.

A rezisztens baktérium egyre nagyobb gondokat okoznak / Fotó: Science Photo Library via AFP

Már 11 európai országban jelen van az antibiotikumrezisztens baktérium

A kutatók 2023 nyarán kezdtek el aggódni, amikor Dániában 32 gyerek lett fekélyes és egy évvel ugyanaz az MRSA típus egy újabb fertőzési hullámot produkált – írja az Euronews. Azt feltételezték, hogy a kórokozó nemcsak Dániában jelent meg, és miután más országok mintáit is elemezték, kiderült, hogy a baktérium jelen van 11 országban: Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Nagy-Britanniában, Németországban, Norvégiában, Spanyolországban és Svédországban.

Andreas Petersen, az SSI MRSA kutatója szerint először 2014-ben Hollandiában és Németországban tűnt fel a baktérium ezen típusa, mely egy másik MRSA-hoz hasonló, mely ótvart okoz. A leggyakrabban 2-5 éves gyerekeket megtámadó betegség rendkívül fertőző, bár nem kifejezetten veszélyes, azonban ritka esetekben a vesét is károsíthatja és ha a nyirokcsomókat is eléri, életveszélyes is lehet.

A betegség kezelésére gyakran használt fuzidinsav krém azonban hatástalan ellene.

A kutatók szerint ezért is fontos, hogy az érintett európai országok tisztában legyenek az antibiotikumrezisztens baktérium terjedésével.

Az antibiotikumok túlzott használata miatt nem az MRSA az egyetlen, a gyógyszereknek ellenálló fertőzés, ami veszélyt jelenthet. Az úgynevezett szuperbaktériumok akár több mint 39 millió halálos áldozatot is követelhetnek világszerte a következő 25 évben egy tavalyi kutatás szerint. Ezek a kórokozók ráadásul az egészségügyi rendszereket is leterhelik, az érintett 11 ország például 2022-be együttesen 11,4 milliárd eurót költött a kezeléseknek ellenálló baktériumok okozta fertőzések gyógyítására.

A dán kutatók szerint a kérdéses baktérium más európai országokban is jelen lehet.