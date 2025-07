Bill Clinton levélben köszöntötte fel Epsteint – többen is trágár üzeneteket küldtek az egykori milliomosnak

Jeffrey Epstein korábbi barátnője, Ghislaine Maxwell 2003-ban állított össze a barátja 50. születésnapja alkalmából egy albumot, amelyben több ismert ember jókívánsága is szerepelt – számolt be a The Wall Stret Journal.

Bill Clinton is azok között van, akik születésnapján levélben köszöntötték fel Jeffrey Epsteint / Fotó: Anadolu / AFP

A cikke szerint az ismert személyek között van

Leon Black befektető,

Vera Wang divattervező,

Mortimer Zuckerman médiatulajdonos,

Les Wexner milliárdos, korábbi Victoria’s Secret tulajdonos,

Alan Dershowitz ügyvéd,

Jean-Luc Brunel modellkutató,

Nathan Myhrvold korábbi Microsoft-vezető,

illetve Bill Clinton korábbi amerikai elnök is.

Clinton szóvivője nem kívánt nyilatkozni a születésnapi üzenetről, amelyet a lap ismertetett. Korábban úgy nyilatkozott, hogy a volt elnök több mint egy évtizeddel Epstein 2019-es letartóztatása előtt megszakította a kapcsolatot az emberkereskedelem miatt letartoztatott férfival, és nem tudott Epstein állítólagos bűncselekményeiről.

A lap szerint az üzenetek némelyike trágárak és durva vicceket tartalmaztak a szexről. A születésnapi albumot ismerős források szerint Maxwell asszisztensek és mások segítségét kérte az album összeállításához. Maxwell rajzokat, fotókat, történeteket kért Epstein munkatársaitól 50. születésnapja megünneplésére.

A projektben segédkező emberek közül néhányan emlékeztek arra, hogy látták az állítólagos Trump és Clinton jókívánságokat is. A leveleket egy New York-i könyvkötőbe vitték, hogy elkészítsék a borjúbőr albumot.

A lap korábban azt is írta, hogy Trump szexuális töltetű rajzokat is mellékelt a köszöntéshez.

Donald Trump a cikk miatt 10 milliárd dollár kártérítést követel jó hírnevének megsértése miatt.

Trump azt állítja, hogy megszakított minden kapcsolatot Epsteinnel jóval azelőtt, hogy annak törvénybe ütköző cselekedetei napvilágra kerültek 2006-ban.