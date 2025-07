Stratégiai fontosságú települést foglalt el az orosz hadsereg – ezért nagy jelentőségű Csasziv Jar

Az orosz hadsereg csütörtökre virradó éjszaka elfoglalta a Donyecki Népköztársaság területén fekvő Csasziv Jar falut. Erről július 31-én számolt be a Oroszország védelmi minisztériuma.

Csasziv Jar hatalmas károkat szenvedett az orosz.-ukrán háború során / Fotó: Ukrainian Armed forces / AFP

Az Izvesztya orosz hírportál tudósítása szerint a minisztérium arról számolt be, hogy a település elfoglalása a Dél-Erőcsoport Kramatorszk-Druzhkovka irányú offenzív műveleteinek eredménye.

Szintén csütörtökön arról is beszámolt a tárca, hogy a 98. gárda légideszant-hadosztályának támadó drónjai megzavarták az ukrán fegyveres erők csapatmozgásait Csasziv Jar és Konstantinovka közelében, a Donyecki Népköztársaság területén.

Ezért fontos Csasziv Jar a háborúban

Az Ukrajna keleti felén található Csasziv Jar egy kisváros, az orosz-ukrán háború kitörése előtt valamivel több mint tizenkétezren lakták, lélekszámra napjainkra ezer főre zsugorodott.

Dmitrij Szolonnyikov, az oroszországi Modern Államfejlesztési Intézet igazgatója és politológusa az Izvesztnyának nyilatkozva kiemelte, hogy a település felszabadítása Oroszország számára komoly előrelépést jelent a frontvonalon, és egy olyan diplomáciai előny, amelyet Moszkva ki is tud majd használni.

Úgy véli, hogy Csasziv Jar elfoglalása egy erős érv amellett, hogy Oroszország képes sikereket elérni a frontvonalon, ellentétben az ukránokkal. Amiatt is fordulatot jelenthet, mivel a politológus szerint a település a frontvonalon kívül is széles körben ismert, a nemzetközi közvélemény számára is. Szolonnyikov úgy véli, hogy Csasiv Jar felszabadítása büszkeséggel tölti el Oroszországot, és a katonák körében is javíthatja a morált.

A politológus a jelenlegi frontvonalak kapcsán fontosnak nevezte a kurgani és kramatorszki csatákat, úgy gondolja, hogy ezeken a területek lehetnek a legnagyobb jelentőségűek a következő hetekben.