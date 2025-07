Egyre több külföldi akar Magyarországon tanulni

A magyar kormány idén 15 ezerrel több állami ösztöndíjas férőhelyet biztosít a jelentkezők számára a tavalyi évi általános eljárásban felvett állami ösztöndíjasok számához képest – mondta Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek.

Fotó: Lang Róbert

„A tavalyi évi általános eljárásban felvett állami ösztöndíjasok számához képest idén 15 ezerrel több állami ösztöndíjas férőhelyet biztosítunk a jelentkezők számára” – mondta Varga-Bajusz Veronika. Hangsúlyozta, a növekvő kapacitás arra is lehetőséget ad, hogy a felvételi során összpontosítani lehessen a nemzetgazdasági szempontból fontos képzésekre, például

a természettudományos,

műszaki, mérnöki,

agrár-

valamint orvos- és egészségtudományi területekre.

„A jelentkezési adatokból az látszik, hogy az érdeklődés megugrott ezeken a területeken, ami lehetőséget ad az állami ösztöndíjas férőhelyek közötti súlyozásra” – mondta. Az államtitkár szerint több oka is van, hogy éppen ezeknek a szakoknak nő a népszerűségük. Az elmúlt évek beruházásai, munkahelyteremtései láthatóvá tették, hogy hol alakult ki szakemberigény, a mai fiatalok pedig egyre tudatosabbak, és látják, mely ágazatokra van piaci kereslet.

Az államtitkár nagyon fontos és örömteli előrelépésnek nevezte, hogy 25 százalékkal nőtt a vidéki egyetemekre jelentkezők száma. Minden második felvételiző vidéki egyetemre jelentkezett, és minden második hallgató vidéki egyetemre is jár.

Arról is beszélt, hogy a nemzetközi hallgatók létszáma is nő: mostanra már csaknem 46 ezer külföldi hallgató tanul a magyar egyetemeken, akiknek egy részét a Stipendium Hungaricum program segíti, de egyre több külföldi tanuló jön önköltséges képzésre is a magyar egyetemekre, hallva a hírét a felsőoktatásunk emelkedő színvonalának.

Elmondta, hogy a Pannónia-program kiválósági lába a top 250-es egyetemekre segíti a magyar hallgatókat, de a programcsalád része a Stipendium Peregrinum program is, amely a top 100-as egyetemekre igyekvő fiatalokat támogatja.