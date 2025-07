Az elmúlt másfél évtized legsikeresebb felvételije az idei, 95 907-en nyertek felvételt a sikeres, megújult magyar felsőoktatásba – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szerdán Veszprémben, a Pannon Egyetem Pont Ott Partiján.

Felvételi 2025: rekordszámú hallgatót vettek fel – az állami ösztöndíjas helyek vitték a prímet / Fotó: Vasvári Tamás

Hankó Balázs a közmédiának nyilatkozva elmondta: az elmúlt három évben mindig 90 ezer felett volt a felvettek száma, de az idén rekordszámú hallgató nyert felvételt a magyar felsőoktatásba. Tartották, hogy tízből nyolc hallgató államilag finanszírozott helyre került be, sőt, a tavalyihoz képest mintegy 2500-zal több állami ösztöndíjas nyert felvételt az idén – mondta.

A miniszter tájékoztatása szerint idén minden második felvett hallgató vidéki egyetemre jutott be, és minden ötödik felvételt nyert hallgató 30 év feletti. Hankó Balázs jelezte:

mérnök-informatika területre csaknem 21 ezer hallgatót vettek fel, ezt követi, kicsivel 20 ezer alatti létszámmal a gazdaságtudományi terület, majd a pedagógus és az orvos-egészségtudományok.

Tízből hatan kifejezetten olyan tudományterületen kezdik meg tanulmányaikat, amely gazdasági-társadalmi szempontból kiemelten fontos – hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Kitért arra is, a felvételi eredmények azt mutatják, hogy a megújult magyar felsőoktatás vonzóképes. Hankó Balázs kiemelte, kormányzati cél, hogy 2030-ra a világ és Európa legjobb száz egyetemében is legyen magyar felsőoktatási intézmény. A miniszter arról is beszámolt, hogy a központi Pont Ott Parti házigazdája, a Pannon Egyetem a tavalyi évhez képest 30 százalékkal növelte a felvettek számát, ezzel országosan ebben a mutatóban a legjobb lett.

A felvételi csak a kezdet

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese, mielőtt Hankó Balázzsal 20 órakor megnyomta az SMS-ek kiküldését indító gombot, a felvételizőkhöz szólva reményét fejezte ki, hogy minél többen kapnak üzenetet arról, felvették őket a magyar felsőoktatásba.

A felvetteknek a következő három-négy-öt év lesz életük egyik legszebb időszaka

– mondta, és azt tanácsolta nekik, ne csak azért járjanak be az egyetemre, hogy tanuljanak, hanem azért is, hogy a közösség részei legyenek. Abonyi János, a házigazda Pannon Egyetem rektora is köszöntötte a felvételizőket, rámutatva, hogy egyetemistaként nemcsak életre szóló élmények, hanem legalább másfélszer magasabb jövedelem is vár rájuk. A felsőoktatási ponthatárok ismertetését váró Pont Ott Partikat Budapest mellett tizenegy vidéki városban rendezett a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft.