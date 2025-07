Ősszel újra traktordübörgéstől lesz hangos Brüsszel - ígérik a gazdaszervezetek

Cseh Tibor András szerint az is elfogadhatatlan, hogy a Közös Agrárpolitikát politikai kérdéssé teszik, így akár a magyar gazdák támogatása is odaveszhet, ha Magyarország egy másik kérdésben vétózik, ami elfogadhatatlan. A Magosz főtitkára szerint ráadásul évek óta nincs szakmai vita a mezőgazdasági kérdésekben, így hatástanulmány nélkül engedték be az ukrán gabonát, vagy fogadták el a növényvédő szerek használatát korlátozó Green Dealt.

Budapesten is tüntettek a gazdák

A bizottsági tervek ellen szerdán nemcsak Brüsszelben, de Budapesten is tiltakoztak a gazdák, ahol Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke azt mondta, hogy az Európai Bizottság kiszivárgott tervezete, amely a 2027 utáni közös agrárpolitikáról szól, elvonja a forrásokat, ezzel tönkreteszi a vidéket, odaadja piacainkat és veszélyezteti a családjainkat kétséges eredetű élelmiszerekkel.

Az európai gazdák körében a legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a bizottság egy egységesített, úgynevezett „egyablakos” alapba terelné össze a jelenleg két pilléren (közvetlen támogatások és vidékfejlesztés) nyugvó KAP-forrásokat. Az agrárszereplők, különösen a Copa-Cogeca nevű ágazati ernyőszervezet, ezt a lépést veszélyes politikai hibának tartják. Szerintük ezzel a megközelítéssel az agrárpolitika lényege – a stabil élelmiszer-ellátás, a fenntarthatóság, valamint a vidéki gazdaságok jövője – kerülne veszélybe.