Visszatér a kánikula, olyan erővel, hogy hőségriadót is elrendeltek

A hét végén ismét visszatér a tartós kánikula, ezért vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös pénteki közleményéből.

Fotó: Andri Wahyudi / Shutterstock

Ezért rendelt el riasztást a hőség miatt az országos tiszti főorvos

Az országos tiszti főorvos a HungaroMet Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján döntött a másodfokú hőségriasztásról, miután a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet.

Az extrém meleg pedig nemcsak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet.

A közlemény kiemelte, hogy a nyaralók, fesztiválozók és szabad téren dolgozók számára is elengedhetetlen a fokozott óvatosság, ezért azt kérték, hogy napközben rendszeresen fogyasszanak vizet, kerüljék az alkoholt és a túlzott koffeinfogyasztást, hűtés nélkül könnyen romló ételeket ne vigyenek fesztiválra, strandra.

Arra is érdemes figyelni, hogy a zsúfolt, árnyékmentes tömegrendezvényeken gyorsabban jelentkezhet rosszullét, és a legmelegebb órákban célszerű kerülni a szabadban történő sportolást és a kerti munkákat.

Az útnak indulók is jobban teszik, ha figyelnek

Az útnak indulókat arra kérték, hogy gondoskodjanak arról, hogy működjön a klíma az autóban, és semmiképpen ne hagyjanak gyermeket vagy állatot a parkoló járműben. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Az árnyékos, jól szellőző helyeket érdemes pihenők idejére választani, a városban tartózkodók számára pedig fontos a lakások megfelelő árnyékolására, szellőztetésére figyelni, valamint a légkondicionált közösségi tereket időszakosan igénybe venniük. A hatóságok azt is kérik, hogy

a hőségben az idősekre és a gyerekekre fokozottabban figyeljen mindenki.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Ugyanis a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani.