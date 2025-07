A választási vereség ellenére sem mond le a japán miniszterelnök

Isiba Sigeru koalíciója tavaly az alsóházi, most pedig a felsőházi többségét is elvesztette. A japán miniszterelnök azonban a vámtárgyalásokra és más fontos tennivalókra hivatkozva maradni készül, noha saját pártjában is egyre többen szeretnék, hogy távozzon posztjáról.